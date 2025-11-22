Президентът на Ла Лига - Хавиер Тебас може да бъде отстранен от длъжност заради Барселона

Административният спортен съд на Испания (TAD) е започнал дисциплинарно разследване срещу президента на Ла Лига Хавиер Тебас за предполагаемо тежко нарушение, съобщи „Кадена Сер“, а информацията впоследствие беше потвърдена и от „АС“. Делото е свързано с предполагаемо неправомерно разкриване на поверителни данни на Барселона, касаещи използването на ВИП ложите на клубния стадион, пише gong.bg.
Разследването може да постави Тебас в много неудобна позиция, тъй като за подобно провинение са предвидени няколко вида санкции – от официално порицание, през временно отстраняване от длъжност за период между два месеца и една година, до пълно лишаване от поста.
Жалбата е подадена от Мигел Анхел Галан, президент на Асоциацията за прозрачност и демокрация в спорта. По информация на „АС“, TAD е започнал дисциплинарно производство, за да установи дали е нарушен регламентът, след като на 2 април 2025-а година на официалния сайт на Ла Лига е публикувано съобщение, съдържащо информация, предоставена от Барселона съгласно Правилата за изготвяне на клубните бюджети.
Подобно разкриване на данни противоречи на правило №5 в същия регламент, което гласи, че предоставените от клубовете материали са поверителни и се ползват със защита съгласно нормативната уредба, освен в случаи на искане от съдебни или административни органи.
Висшият спортен съвет (CSD), който месеци наред е анализирал жалбата на Галан, е стигнал до заключението, че публикуването на финансови данни на Барселона в официално съобщение, впоследствие премахнато от сайта, може да представлява много тежко нарушение. Поради това през октомври случаят е бил предаден на административния съд.
Ако TAD в крайна сметка установи, че Тебас е нарушил правилата, пред него стоят три варианта за наказание: ново публично порицание (каквото вече му беше наложено след жалба на Реал Мадрид), временно отстраняване от длъжността за срок от два до дванадесет месеца или пълно освобождаване от поста.
