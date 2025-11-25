Почетният президент на Байерн Мюнхен за Барселона: Абсурдно е да имаш дълг от 1,3 млрд. евро

Почетният президент на Байерн Мюнхен - Ули Хьонес, разкритикува Барселона за финансовото състояние на клуба броени часове преди мача между двата отбора в Шампионска лига.

„Фактът, че дългът им надхвърля 1,3 милиарда евро, е абсурден и неприемлив. Сигурен съм, че с такива огромни задължения този клуб не би бил допуснат в което и да е друго първенство, но тук нищо не се случва.

Моделът на управление на Барса не е това, което всеки фен би искал. Той е пълната противоположност на начина, по който се управлява Байерн, а благоприятната ни икономическа ситуация трябва да служи като пример за европейските клубове. Става ясно, че с надеждно управление и стабилна икономика, спортните постижения не зависят от рискови счетоводни маневри.

Строгите германски лицензионни разпоредби и натискът от страна на одиторите биха нанесли незабавни щети на клуб с дълг от 1,3 милиарда евро“, каза Хьонес в подкаста на OMR.