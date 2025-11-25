Новини
Почетният президент на Байерн Мюнхен за Барселона: Абсурдно е да имаш дълг от 1,3 млрд. евро

25 Ноември, 2025 16:15 789 3

Почетният президент на Байерн Мюнхен за Барселона: Абсурдно е да имаш дълг от 1,3 млрд. евро - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Почетният президент на Байерн Мюнхен - Ули Хьонес, разкритикува Барселона за финансовото състояние на клуба броени часове преди мача между двата отбора в Шампионска лига.

„Фактът, че дългът им надхвърля 1,3 милиарда евро, е абсурден и неприемлив. Сигурен съм, че с такива огромни задължения този клуб не би бил допуснат в което и да е друго първенство, но тук нищо не се случва.

Моделът на управление на Барса не е това, което всеки фен би искал. Той е пълната противоположност на начина, по който се управлява Байерн, а благоприятната ни икономическа ситуация трябва да служи като пример за европейските клубове. Става ясно, че с надеждно управление и стабилна икономика, спортните постижения не зависят от рискови счетоводни маневри.

Строгите германски лицензионни разпоредби и натискът от страна на одиторите биха нанесли незабавни щети на клуб с дълг от 1,3 милиарда евро“, каза Хьонес в подкаста на OMR.


  • 1 В БАРЦЕЛОНА СТЪПИ БЕГЕ КРАЧЕ

    1 2 Отговор
    И КРАДЕНЕТО ЗАПОЧНАААА....

    16:29 25.11.2025

  • 2 Един българин

    7 0 Отговор
    Бате Ули да каже за 36млн евро укрити данъци от него.Даже беше и осъден.Западна прогнила демагогия

    16:47 25.11.2025

  • 3 ССС

    1 1 Отговор
    Това да не е някакво интервю от миналата година и да претопляте манджата с вехти изказвания.

    След часове Барса ще играе срещу Челси, не срещу Байерн.

    Миналата година през есента Барса им намаза ските на тия любители на джолан и кисело зеле.

    17:27 25.11.2025

