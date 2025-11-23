Новини
Монтана приема лидера Левски

23 Ноември, 2025 13:19 1 017 6

Мачът е от 17:00 часа

Монтана приема лидера Левски - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В третия мач от неделната програма на 16-ия кръг в efbet Лига Монтана е домакин на Левски. Срещата на стадион "Огоста" започва в 17:00 часа и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт.

Монтана влиза в мача като 15-и в класирането с 13 точки. Тимът от Северозапада няма успех в седем последователни срещи на ниво efbet Лига. За срещата с Левски в състава на Анатоли Нанков се завръща възстановеният Давид Малембана, но пък аут са невъзстановеният Важебах Сакор и оперираният от апендицит Марсио Роса.

Левски пристига на "Огоста" като лидер в класирането с 35 точки. При победа в Монтана "сините" ще увеличат аванса си пред втория в подреждането ЦСКА 1948 на цели 8 точки. Левски е най-добрият гост в първенството с актив 5 победи, 1 равенство и 1 загуба, допусната срещу Локомотив Пловдив (0:1). Хулио Веласкес няма да може да разчита на невъзстановените Радослав Кирилов и Карл Фабиен, както и на наказания Марин Петков.

Левски победи Монтана с 5:0 в срещата от първия кръг на настоящия сезон, играна през юли на стадион "Георги Аспарухов". Марин Петков се разписа на два пъти, Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов добавиха по едно попадение, а Денис Динев си отбеляза автогол.

Пропуски за срещата са достъпни онлайн, както и на каса в деня на мача. Цените са следните:

Онлайн билет - 10 лева

Билет на каса - 12 лева


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиняк

    1 0 Отговор
    Ей, михайловградчани кво готино лого имали!

    13:24 23.11.2025

  • 2 ДрБр

    2 3 Отговор
    КЗЛ, КЗЛ

    Коментиран от #5

    13:31 23.11.2025

  • 3 Шиши

    5 2 Отговор
    Аз съм уредил всичко не се вълнувайте много за резултата.

    Коментиран от #4

    14:46 23.11.2025

  • 4 Канар

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шиши":

    То май вие Припознатите уреждате съдиите и ревете най много.Какъв беше този измислен съдия,и кой го постави вчера,дузпа за Ботев и резултата ставаше 0:2.Най много да се докопате до равен.Нагли Припознати Шоплаци.

    14:58 23.11.2025

  • 5 Ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "ДрБр":

    Точно така КЗЛитекс.Да КЗЛитекс.

    15:00 23.11.2025

  • 6 Абе

    1 4 Отговор
    ЛЕВСКИ ЗАВИНАГИ!! ДОЛУ оранжевите МЕНТЕ чорбари!

    16:17 23.11.2025

