Монтана приема лидера Левски

В третия мач от неделната програма на 16-ия кръг в efbet Лига Монтана е домакин на Левски. Срещата на стадион "Огоста" започва в 17:00 часа и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт.

Монтана влиза в мача като 15-и в класирането с 13 точки. Тимът от Северозапада няма успех в седем последователни срещи на ниво efbet Лига. За срещата с Левски в състава на Анатоли Нанков се завръща възстановеният Давид Малембана, но пък аут са невъзстановеният Важебах Сакор и оперираният от апендицит Марсио Роса.

Левски пристига на "Огоста" като лидер в класирането с 35 точки. При победа в Монтана "сините" ще увеличат аванса си пред втория в подреждането ЦСКА 1948 на цели 8 точки. Левски е най-добрият гост в първенството с актив 5 победи, 1 равенство и 1 загуба, допусната срещу Локомотив Пловдив (0:1). Хулио Веласкес няма да може да разчита на невъзстановените Радослав Кирилов и Карл Фабиен, както и на наказания Марин Петков.

Левски победи Монтана с 5:0 в срещата от първия кръг на настоящия сезон, играна през юли на стадион "Георги Аспарухов". Марин Петков се разписа на два пъти, Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов добавиха по едно попадение, а Денис Динев си отбеляза автогол.

Пропуски за срещата са достъпни онлайн, както и на каса в деня на мача. Цените са следните:

Онлайн билет - 10 лева

Билет на каса - 12 лева