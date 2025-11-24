Левски с нещо невиждано от 19 години

След победата с 5:1 над Монтана като гост Левски вече има 8 точки аванс пред втория. „Сините“ не са имали такава преднина от 19 години, показва статистиката. През сезон 2006/07 отборът, воден от Станимир Стоилов, обаче успя да се откъсне на 8 точки от втория ЦСКА едва в последните кръгове.
Тогава бе постигната най-голямата победа в клубната история – 10:0 над Черноморец-Бургас от София, а отборът завърши само с една загуба – 1:2 от Рилски спортист. Тя прекъсна впечатляващата серия от 19 мача без поражение.
