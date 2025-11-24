Новини
Левски с нещо невиждано от 19 години

24 Ноември, 2025 08:59 1 226 3

През сезон 2006/07 отборът, воден от Станимир Стоилов, обаче успя да се откъсне на 8 точки от втория ЦСКА едва в последните кръгове

След победата с 5:1 над Монтана като гост Левски вече има 8 точки аванс пред втория. „Сините“ не са имали такава преднина от 19 години, показва статистиката. През сезон 2006/07 отборът, воден от Станимир Стоилов, обаче успя да се откъсне на 8 точки от втория ЦСКА едва в последните кръгове.

Тогава бе постигната най-голямата победа в клубната история – 10:0 над Черноморец-Бургас от София, а отборът завърши само с една загуба – 1:2 от Рилски спортист. Тя прекъсна впечатляващата серия от 19 мача без поражение.


  • 1 Трол

    4 7 Отговор
    Като погледнах заглавието, помислих че са успели да се класират за евротурнирите.

    09:24 24.11.2025

  • 2 Левски 1914

    10 6 Отговор
    Но ЛЕВСКИ съществува и е на първо място , а цска ФАЛИРА!

    09:26 24.11.2025

  • 3 Точен

    6 11 Отговор
    ФК Левски милиционерски няма нищо общо с Васил Левски. Те са морален антипод на чистотата на Апостола и злоупотребяват с името му в името на парични и властови облаги...

    09:31 24.11.2025

