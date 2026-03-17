Треньорът - голямото оръжие на Лудогорец в битката за титлата

Лудогорец се намира в необичайна ситуация, изоставайки с девет точки от върха в efbet Лига, но в Разград липсва и най-малката следа от паника. Голямото оръжие на шампионите в тази напрегната ситуация се оказва Пер-Матиас Хьогмо – човекът, който наложи скандинавско спокойствие и прецизна методология на работа. Професионалният анализ на представянето на отбора показва, че норвежецът е успял да изгради психологическа бариера срещу напрежението, превръщайки преследването на лидера в методичен процес, а не в емоционална стихия.

В основата на този подход стои личната философия на Хьогмо, която изисква пълна концентрация върху настоящия момент. Той не позволява на миналите резултати или натрупаното изоставане да диктуват поведението в съблекалнята. „В живота и в футбола всичко отминало е просто една история. Това е настоящето и бъдещето. Като човек и треньор винаги съм се опитвал да живея за момента и в настоящето. Това е моята философия“, обяснява наставникът на „орлите“. Това мислене помага на тима да поддържа високо ниво на интензивност, без да се поддава на външния шум, който неизбежно съпътства битката за титлата.

За Хьогмо изграждането на правилната вътрешна култура е също толкова важно, колкото и тактическата постройка. В това отношение ключова роля играе интегрирането на опитни фигури, които да служат за пример на останалите. „Ивайло Чочев ни дава характер, отношение. Той винаги дава най -доброто от себе си. Той е страхотен пример за играч, който може да изгради култура, която другите да следват“, категоричен е специалистът. Чрез фигури като Чочев, Хьогмо успява да материализира своите идеи за лидерство и отговорност директно на терена, превръщайки индивидуалното качество в колективна сила.

Скандинавският начин на работа се проявява и в готовността на треньора да поеме отговорност за всеки детайл от подготовката, включително и извън тактическата дъска. Случката с разчистването на снега на стадиона не беше просто демонстрация, а продължение на неговото разбиране, че никой не е по-голям от общата цел. Хьогмо вярва, че професионализмът се крие в способността да правиш разлика всеки ден, запазвайки позитивна нагласа към живота и професията. „Мечтая да се събудя в това малко градче, да съм здрав, да мога да усещам мириса на цветята, да видя синьото небе и да слушам птичките, да отида на работа и да направя разликата. Това е моят живот и това е смисълът“, споделя норвежецът.

Въпреки сериозната дистанция до върха, стратегията на Хьогмо остава непроменена – фокус единствено върху следващия мач и постоянно надграждане. Умението му да поддържа високи стандарти без излишна нервност е това, което прави Лудогорец изключително опасен претендент в заключителната фаза на първенството. Ако „орлите“ успеят да стопят разликата, то психологическата устойчивост, внесена от Хьогмо, ще бъде посочена като основен фактор за успеха.