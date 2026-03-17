Явор Гечев: Потенциалът на "Прогресивна България" е да има 120 депутати

"Прогресивна България" е мечта за прогресивна България.

Това каза в интервю за БНР Явор Гечев, бивш министър на земеделието и водач на листата на коалицията в Кюстендил за предстоящите парламентарни избори. Според него става дума за проект, роден "от исканията на самото общество" и "усещането на хората, че нещо не е наред".

"Амбицията не е просто да се спечелят изборите. Амбицията е да се променя държавата, и то да се променя по друг начин. Успехите на изборите ще са значителни, прогнозира бившият земеделски министър, според когото "винаги първия път обществото дава даром от енергията, от доверието си", каза още той.

"Потенциалът на "Прогресивна България" е да има 120 депутатаи", категоричен бе Гечев.

Гечев обясни, че ще се стремят към "икономически силна България, базирана на националния интерес" и посочи, че "Прогресивна България" е представителство на хора с различни убеждения, които не робуват на мантри.

Явор Гечев отбеляза, че на първо място ги събира "разграждането на сегашния олигархичен модел". Според него "Радев непримиримо, 10 години не харесваше държавата, каквато е, имаше стремеж да я променя, но не можеше да го направи от президентския пост".

"Основните опоненти на новата формация са "сегашните представители на олигархичния модел – ДПС с лидер Пеевски и Борисов като лидер на ГЕРБ", изтъкна Явор Гечев и увери, че допирни точки с Делян Пеевски няма да има.

"Прогресивна България" ще представи реалистична, не куха платформа, която предлага адекватни решения, заяви бившият земеделски министър.