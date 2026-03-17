Явор Гечев: Потенциалът на "Прогресивна България" е да има 120 депутати

"Прогресивна България" е мечта за прогресивна България.
Това каза в интервю за БНР Явор Гечев, бивш министър на земеделието и водач на листата на коалицията в Кюстендил за предстоящите парламентарни избори. Според него става дума за проект, роден "от исканията на самото общество" и "усещането на хората, че нещо не е наред".
"Амбицията не е просто да се спечелят изборите. Амбицията е да се променя държавата, и то да се променя по друг начин. Успехите на изборите ще са значителни, прогнозира бившият земеделски министър, според когото "винаги първия път обществото дава даром от енергията, от доверието си", каза още той.
"Потенциалът на "Прогресивна България" е да има 120 депутатаи", категоричен бе Гечев.
Гечев обясни, че ще се стремят към "икономически силна България, базирана на националния интерес" и посочи, че "Прогресивна България" е представителство на хора с различни убеждения, които не робуват на мантри.
Явор Гечев отбеляза, че на първо място ги събира "разграждането на сегашния олигархичен модел". Според него "Радев непримиримо, 10 години не харесваше държавата, каквато е, имаше стремеж да я променя, но не можеше да го направи от президентския пост".
"Основните опоненти на новата формация са "сегашните представители на олигархичния модел – ДПС с лидер Пеевски и Борисов като лидер на ГЕРБ", изтъкна Явор Гечев и увери, че допирни точки с Делян Пеевски няма да има.
"Прогресивна България" ще представи реалистична, не куха платформа, която предлага адекватни решения, заяви бившият земеделски министър.
9 в новите дрехи
Новите стари лица дето ПБ (Президентската Бутафория) ще пребори мафията / олигархията.
15:35 17.03.2026
11 Дориана
Коментиран от #31
15:35 17.03.2026
15 Непрогресивен
Престани да се...,,ечиш"...
15:41 17.03.2026
16 хихи
23 Ако
До коментар #6 от "Красимир Петров":Се клонират и стодото не усети, "другарю"!
Коментиран от #28
15:46 17.03.2026
25 е да има 120 депутати
и то качествени хора и не повече от 4 партии
много баби хилаво бебе
демек бг най болнави измиращи и бедни в ес
15:47 17.03.2026
27 От Мунчо зеленият чорап
Коментиран от #29
15:50 17.03.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Ако":Казал Петроханският Педигрипал
Коментиран от #38
15:50 17.03.2026
29 Много яко
До коментар #27 от "От Мунчо зеленият чорап":Ви го наука деленеят чорап.
До сливиците.....
15:51 17.03.2026
31 Промяна
До коментар #11 от "Дориана":ТУК НЕ Е МОСКВА А БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ НЯМА МЯСТО ЗА ЕДНОЛИЧНИ ГОСПОДАРИ НИТО ЗА ЧЕРВЕНИ КУФАРЧЕТА
15:57 17.03.2026
37 Иван
Предния път съсипаха държавата, съсипаха лева 1000 пъти.
Сега сигурно пак ще съсипят държавата, ама дали ще могат да съсипят Еврото
16:10 17.03.2026
38 БОЦ - ко
До коментар #28 от "Ха ХаХа":Тоз същия "педигрипал",
Поне 100 пъти те е е....л !
16:10 17.03.2026
41 Русе
Със Живка, ша прокопсаме! Жалко, някога военните бяха хора на честта. Фалшив човек! Няма да я бъде България! Един свестен няма в тоя парламент, всички са против народа!
16:13 17.03.2026
45 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
16:23 17.03.2026