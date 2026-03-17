Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Явор Гечев: Потенциалът на "Прогресивна България" е да има 120 депутати

17 Март, 2026 15:26 1 147 45

  • явор гечев-
  • прогресивна българия

Амбицията не е просто да се спечелят изборите. Амбицията е да се променя държавата, и то да се променя по друг начин. Успехите на изборите ще са значителни, прогнозира бившият земеделски министър

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" е мечта за прогресивна България.

Това каза в интервю за БНР Явор Гечев, бивш министър на земеделието и водач на листата на коалицията в Кюстендил за предстоящите парламентарни избори. Според него става дума за проект, роден "от исканията на самото общество" и "усещането на хората, че нещо не е наред".

"Амбицията не е просто да се спечелят изборите. Амбицията е да се променя държавата, и то да се променя по друг начин. Успехите на изборите ще са значителни, прогнозира бившият земеделски министър, според когото "винаги първия път обществото дава даром от енергията, от доверието си", каза още той.

"Потенциалът на "Прогресивна България" е да има 120 депутатаи", категоричен бе Гечев.

Гечев обясни, че ще се стремят към "икономически силна България, базирана на националния интерес" и посочи, че "Прогресивна България" е представителство на хора с различни убеждения, които не робуват на мантри.

Явор Гечев отбеляза, че на първо място ги събира "разграждането на сегашния олигархичен модел". Според него "Радев непримиримо, 10 години не харесваше държавата, каквато е, имаше стремеж да я променя, но не можеше да го направи от президентския пост".

"Основните опоненти на новата формация са "сегашните представители на олигархичния модел – ДПС с лидер Пеевски и Борисов като лидер на ГЕРБ", изтъкна Явор Гечев и увери, че допирни точки с Делян Пеевски няма да има.

"Прогресивна България" ще представи реалистична, не куха платформа, която предлага адекватни решения, заяви бившият земеделски министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Четете в интернет на платформата Аз управлявам държавата

    15:28 17.03.2026

  • 2 С такива

    24 5 Отговор
    тъпанари, регресивна България отива на дъното.

    15:29 17.03.2026

  • 3 На кое

    16 2 Отговор
    общество са дотрябвали , че слагате хората напред ? Били искали ?

    15:31 17.03.2026

  • 4 Обаче

    7 0 Отговор
    Кинетикът е за половината

    15:31 17.03.2026

  • 5 Избирателите

    15 2 Отговор
    решават. Ако няма 120 дупедати ще се гушка с бацана и шишана

    15:31 17.03.2026

  • 6 Красимир Петров

    6 20 Отговор
    Радев ще спечели 121 депутата.

    Коментиран от #23

    15:33 17.03.2026

  • 7 Иван Попов

    7 15 Отговор
    Всички са против Радев,но той ще има мнозинство.

    15:34 17.03.2026

  • 8 Потенциал 0.1%

    19 4 Отговор
    Това е потенциала на Мунчо и крадливите му подлоги. Социологическа агенция, ,,Бабите на пейката в парка,,.

    15:35 17.03.2026

  • 9 в новите дрехи

    19 1 Отговор
    През октомври 2009 г. Явор Гечев е избран за председател на Младежкото обединение в Българската социалистическа партия, като остава такъв до 2012.
    Новите стари лица дето ПБ (Президентската Бутафория) ще пребори мафията / олигархията.

    15:35 17.03.2026

  • 10 въпрос

    11 1 Отговор
    Къде е сега човека който казваше "Аз това няма да го позволя " ?

    15:35 17.03.2026

  • 11 Дориана

    4 20 Отговор
    Да, точно така трябва да имат 120 депутати. А, Борисов и Пеевски да се махат.

    Коментиран от #31

    15:35 17.03.2026

  • 12 МДАМ

    20 0 Отговор
    Ще промени дръжки. Поредната ГОЛЯМА лъжа, която до провала си ще изгуби още година-две за страната.

    15:40 17.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Копейкин

    15 3 Отговор
    Руски майцепродавци,водени от Кухия...

    15:40 17.03.2026

  • 15 Непрогресивен

    13 1 Отговор
    Абе Гечев...де сънуваш 120 дупедати бе?
    Престани да се...,,ечиш"...

    15:41 17.03.2026

  • 16 хихи

    8 0 Отговор
    има, има 80% от ония "80%" ще гласуват за тях..

    15:41 17.03.2026

  • 17 хе хе хе

    16 1 Отговор
    Мечтите на един чорап....

    15:41 17.03.2026

  • 18 Майора

    20 0 Отговор
    Блажени вярващите , Гечев! Сладка е царската корона , но за всички има място на този свят! Най лесно е да коментираш от позицията на близо 10 години държавна работа!И каква борба с олигархията ще води Радев , след като с вдигнатия юмрук и платените от олигарси протести свали законния кабинет на Борисов и същите тези олигарси го подкрепят за проекта му? А “Боташ” ощетяващ държавата с 500 000 € всеки ден?

    15:41 17.03.2026

  • 19 въпрос

    8 2 Отговор
    Който и да управлява , държавата е изтеглила нов дълг от 1 милиард , само от Нова година насам .Няма ли конфискация на заграбеното от прехода , нищо няма да се промени .Меджу другото , къде са парите от валутния борд , нали вече приехме еврото , а милиардите къде са ?

    15:42 17.03.2026

  • 20 Стенли

    11 1 Отговор
    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници като дето се казва ще поживеем ще видим дали няма да направи някоя сглобка я с Борисов я с ппдб 😕

    15:42 17.03.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор
    И моят "потенциал" е като при теб, шкембе - девети месец, ама е ЕДНА ТРЕТА на твоето. До толкова мога !

    15:44 17.03.2026

  • 22 Директора👨‍✈️

    9 1 Отговор
    Ах тииииии, пак се гласиш за мин. на земеделието. Ненаядохте се, ей.

    15:44 17.03.2026

  • 23 Ако

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    Се клонират и стодото не усети, "другарю"!

    Коментиран от #28

    15:46 17.03.2026

  • 24 Гласът

    8 1 Отговор
    ..този е кадър на младежкото БСП....беше "отглеждан"..с още малцина...за "млад номенклатурчик"...за наследник,но не го огря... Нинова не пусна "кокалът"...и.ей го сега ...тутманика...ще ни гледа отвисоко...

    15:47 17.03.2026

  • 25 е да има 120 депутати

    2 3 Отговор
    в парла ментата

    и то качествени хора и не повече от 4 партии

    много баби хилаво бебе
    демек бг най болнави измиращи и бедни в ес

    15:47 17.03.2026

  • 26 Едно

    5 1 Отговор
    Е да искаш друго е да можеш,а трето и четвърто е да го направиш. И аз искам да си гоним националните интереси,но след ИВАН АСЕН -2ри, все не успяваме да ги осъществим.Световната политика прилича на влакче на ужасите и ние все сме от ужасените... отдавна сме марионетки на Великите империи.,така че по- полека с амбициите за националните интереси...

    15:48 17.03.2026

  • 27 От Мунчо зеленият чорап

    10 1 Отговор
    и партия Боташ има голям отлив!

    Коментиран от #29

    15:50 17.03.2026

  • 28 Ха ХаХа

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ако":

    Казал Петроханският Педигрипал

    Коментиран от #38

    15:50 17.03.2026

  • 29 Много яко

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "От Мунчо зеленият чорап":

    Ви го наука деленеят чорап.
    До сливиците.....

    15:51 17.03.2026

  • 30 Промяна

    6 1 Отговор
    ХАХАХАХАХАХАХАХА ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ НЕИСТОВО ЗАБЛУЖДАВАТ НАВСЯКЪДЕ СА БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ ТУК НЕ Е МОСКВА ЕДНОЛИЧНИ ГОСПОДАРИ НЯМАТ МЯСТО В ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

    15:55 17.03.2026

  • 31 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    ТУК НЕ Е МОСКВА А БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ НЯМА МЯСТО ЗА ЕДНОЛИЧНИ ГОСПОДАРИ НИТО ЗА ЧЕРВЕНИ КУФАРЧЕТА

    15:57 17.03.2026

  • 32 Виж сега,

    7 0 Отговор
    А, не,малко са. Поне 1200 депутата ще имате . Този какви ги сънува посред бял ден

    15:58 17.03.2026

  • 33 Стоян Калинов

    3 5 Отговор
    Напротив, основната задача на Дечев е да разбере защо килърите на Тиквата и Св ин ята убиха 6-те момчета и защо след това не спират да заличават следите на престъплението си.

    16:00 17.03.2026

  • 34 Чул те

    0 4 Отговор
    Господ!

    16:02 17.03.2026

  • 35 Температурен Темерут

    7 0 Отговор
    Как да му вярва човек на зеления чорап кажете???след като се е обградил с такива компрометирани и откровено некадърни комуняги като Гечев. Бг народа пак заблудено ще гласува за пропаднали утайки. Уж нещо ново а като го погледнеш то същото проядено нещо като свинята и тиквата.

    16:04 17.03.2026

  • 36 годт

    6 0 Отговор
    Тук не виждаме никаква програма, ...ще ни правят богати ли, ще ни правят бедни ли? След изборите ще има пак стандартните оправдания, как предните са крали много, и в същия момент никой по затворите.И продължението знаем все пак гледаме един и същ филм от десетилетия

    16:04 17.03.2026

  • 37 Иван

    5 0 Отговор
    Комунистическите отрепки, пак точат лиги да управляват !
    Предния път съсипаха държавата, съсипаха лева 1000 пъти.
    Сега сигурно пак ще съсипят държавата, ама дали ще могат да съсипят Еврото

    16:10 17.03.2026

  • 38 БОЦ - ко

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ХаХа":

    Тоз същия "педигрипал",
    Поне 100 пъти те е е....л !

    16:10 17.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Не робуват на мантри,само на мангизи.

    16:12 17.03.2026

  • 41 Русе

    1 0 Отговор
    Ша стане, ама друг път. В Русе взехте за водач на листа корумпето Живка, гербаджийката, жена на умния, бормош, назначи за шеф на ЦИК, най-корумпираната жена, която познавам, Камелия Нейкова и после искаш да вярвам, че ще оправиш държавата. Без мене! А как вярвах и ми се искаше да е така. Жалко! Който се излъже да гласува сега, ще остане отново разочрован. Партия на измамници, масони, тамплиери и вся осталная измет! Не, Мерси!
    Със Живка, ша прокопсаме! Жалко, някога военните бяха хора на честта. Фалшив човек! Няма да я бъде България! Един свестен няма в тоя парламент, всички са против народа!

    16:13 17.03.2026

  • 42 един

    1 0 Отговор
    Комунята са менкат от партия в партия,като скачени съдове са!Ако закрият малките патерици и отслабят Герб може и да имат 120 депутата,но това не значи че ще бъдат повече/като цяло/ от колкото са в това НС!

    16:16 17.03.2026

  • 43 Сашо

    1 0 Отговор
    Ама Яворчо, защо в началото всички така говорите, а после се измятате като пръскало на пясък.

    16:17 17.03.2026

  • 44 Анджо

    1 0 Отговор
    Модела на олигархията е нашата ще стане по силна от вашата. Тоя не разбрали ,че на Българина му е ясно как стоят нещата. 5 години провали със служебни правителства и тоя Кеша Шел да оправи държавата. Нямам думи как да го кажа но на мен не ми се вярва.

    16:18 17.03.2026

  • 45 Историята помни

    0 0 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    16:23 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове