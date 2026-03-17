Израелец става шеф на школата на ЦСКА 1948?

ЦСКА 1948 се интересува от треньора на младежкия отбор на Макаби Нетаня Саша Фелдман, твърди местното издание ONE. Информацията гласи, че "червените" искат да го назначат за шеф на детско-юношеската школа.

Преди пристигането на Фелдман в Макаби Нетаня, той заемаше поста спортен директор в „Диамантената академия“, след което беше преназначен за треньор на младежите.

Под негово ръководство отборът на Макаби е лидер в младежкото първенство в Израел, а в първия отбор се налагат доста от юношите на клуба.

Договорът на Фелдман с израелския клуб изтича в края на текущия сезон, но желанието на ръководството на ЦСКА 1948 е да го привлече незабавно.