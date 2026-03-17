Израелец става шеф на школата на ЦСКА 1948?

17 Март, 2026 13:59 520 3

Преди пристигането на Фелдман в Макаби Нетаня, той заемаше поста спортен директор в „Диамантената академия“, след което беше преназначен за треньор на младежите

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 се интересува от треньора на младежкия отбор на Макаби Нетаня Саша Фелдман, твърди местното издание ONE. Информацията гласи, че "червените" искат да го назначат за шеф на детско-юношеската школа.

Преди пристигането на Фелдман в Макаби Нетаня, той заемаше поста спортен директор в „Диамантената академия“, след което беше преназначен за треньор на младежите.

Под негово ръководство отборът на Макаби е лидер в младежкото първенство в Израел, а в първия отбор се налагат доста от юношите на клуба.

Договорът на Фелдман с израелския клуб изтича в края на текущия сезон, но желанието на ръководството на ЦСКА 1948 е да го привлече незабавно.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивритско туловище

    0 0 Отговор
    Саша и евреин🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:19 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

