София започва промяна към по-пълноценно и балансирано хранене в детските градини

17 Март, 2026 15:27 548 9

Начинът, по който се хранят децата днес, определя тяхното здраве утре, коментира Десислава Желязкова

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община поставя пълноценното хранене на децата в центъра на своите приоритети и мобилизира експерти, организации и ресурси, за да осигури по-добра хранителна среда в общинските детски градини. На специална среща, посветена на тази тема, заместник-кметът в направление “Образование, спорт и младежки дейности” Десислава Желязкова и представители на общината и организации, работещи в сферата на пълноценното хранене, обсъдиха конкретни решения за подобряване на менюто и хранителните навици на децата.

Храненето не е абстрактна тема, а ежедневие - менюта, навици и избори, които започват от най-ранна възраст. На срещата бяха представени както сегашно меню от детска градина, така и нови предложения за имплементиране, които включват повече плодове, зеленчуци и сезонни продукти. Акцент беше поставен върху всички етапи на хранителния процес - от доставката на качествени продукти и организацията на модерни кухни, през централизираните „кухни майки“ и приготвянето на храната, до сервирането и активното ангажиране на децата да опитват и експериментират с храната. Разгледани бяха и подходи как храната да се превърне в образователен инструмент за изграждане на трайни здравословни навици.

Пилотният проект за централизирана кухня ще стартира в район Слатина, където 8 детски градини ще се включат първи. В рамките на инициативата ще бъдат изградени малки градинки, в които децата ще наблюдават как расте храната и ще участват активно в нейното опитване. Менютата ще включват традиционни български продукти, сезонни храни и нови рецепти, които насърчават разнообразие, баланс и вкус, съобразени с възрастта и специалните потребности на децата, включително тези с хранителни алергии и хронични заболявания.

Столичната община заявява амбиция да надгради този диалог с конкретни действия, които да гарантират пълноценно и балансирано хранене за всяко дете. Целта е промяна, която достига до всяко дете и създава основа за здравословен начин на живот и трайни навици, които се пренасят и вкъщи.

„Начинът, по който се хранят децата днес, определя тяхното здраве утре. Това е отговорност, която изисква решения и постоянство“, коментира Десислава Желязкова.

Столичната община продължава работа по темата с дългосрочен ангажимент и разбирането, че пълноценното хранене е инвестиция в бъдещето на града.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Урсула ще ги храни с ГМО и пестициди от Меркосур.

    15:28 17.03.2026

  • 2 Роден в НРБ

    8 0 Отговор
    Горките деца. Ще ядат кето хляб, салата от чия и други сояджийски помии.

    Коментиран от #7

    15:30 17.03.2026

  • 3 Кирил

    8 0 Отговор
    Жената на кмета на Красно Село държи монопола и храни децата в детските градини и училищата с отпадъци. Не я барат защото е гербер.

    15:31 17.03.2026

  • 4 гост

    6 0 Отговор
    На НАШИТЕ фирми, които ще направят кухни-майки ЧЕСТИТО! И да не забравят месечните пликчета с..........

    15:31 17.03.2026

  • 5 саЛама Иво Калушев

    4 0 Отговор
    Ние на моята хижа ядем само ядки, боровинки и .урки. На Васето Мазгичката много му хареса менюто

    15:31 17.03.2026

  • 6 И червено винце

    3 0 Отговор
    Непременно и червено винце от Деса кметицата. Тя много го точи, от него стават червени бузките. Нали, Желязкова?

    15:38 17.03.2026

  • 7 хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Не съм пробвала чия, но дано не им сготвят киноа, защото тая храна за канарчета не става за ядене.

    15:43 17.03.2026

  • 8 по-пълноценно и балансирано хранене

    8 0 Отговор
    на кьор софра

    кат ги гледам тез повечето каки на сладки службици как са охранени
    акъл ще дават

    15:45 17.03.2026

  • 9 Тези на снимката

    2 0 Отговор
    От предучилищната група ли са. Много слушкат и папкат.

    15:59 17.03.2026

