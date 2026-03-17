София започва промяна към по-пълноценно и балансирано хранене в детските градини

Столичната община поставя пълноценното хранене на децата в центъра на своите приоритети и мобилизира експерти, организации и ресурси, за да осигури по-добра хранителна среда в общинските детски градини. На специална среща, посветена на тази тема, заместник-кметът в направление “Образование, спорт и младежки дейности” Десислава Желязкова и представители на общината и организации, работещи в сферата на пълноценното хранене, обсъдиха конкретни решения за подобряване на менюто и хранителните навици на децата.

Храненето не е абстрактна тема, а ежедневие - менюта, навици и избори, които започват от най-ранна възраст. На срещата бяха представени както сегашно меню от детска градина, така и нови предложения за имплементиране, които включват повече плодове, зеленчуци и сезонни продукти. Акцент беше поставен върху всички етапи на хранителния процес - от доставката на качествени продукти и организацията на модерни кухни, през централизираните „кухни майки“ и приготвянето на храната, до сервирането и активното ангажиране на децата да опитват и експериментират с храната. Разгледани бяха и подходи как храната да се превърне в образователен инструмент за изграждане на трайни здравословни навици.

Пилотният проект за централизирана кухня ще стартира в район Слатина, където 8 детски градини ще се включат първи. В рамките на инициативата ще бъдат изградени малки градинки, в които децата ще наблюдават как расте храната и ще участват активно в нейното опитване. Менютата ще включват традиционни български продукти, сезонни храни и нови рецепти, които насърчават разнообразие, баланс и вкус, съобразени с възрастта и специалните потребности на децата, включително тези с хранителни алергии и хронични заболявания.

Столичната община заявява амбиция да надгради този диалог с конкретни действия, които да гарантират пълноценно и балансирано хранене за всяко дете. Целта е промяна, която достига до всяко дете и създава основа за здравословен начин на живот и трайни навици, които се пренасят и вкъщи.

„Начинът, по който се хранят децата днес, определя тяхното здраве утре. Това е отговорност, която изисква решения и постоянство“, коментира Десислава Желязкова.

Столичната община продължава работа по темата с дългосрочен ангажимент и разбирането, че пълноценното хранене е инвестиция в бъдещето на града.