Актриса вдигна шумен скандал на охранител на "Оскарите" (ВИДЕО)

Актрисата и певица Теяна Тейлър е влязла в конфликт със служител на охраната зад кулисите на церемонията на Наградите "Оскар", проведена в неделя в Dolby Theatre в Лос Анджелис, съобщават американски медии.

Инцидентът е станал непосредствено след края на телевизионното излъчване, когато 35-годишната актриса се е опитала да се върне на сцената, за да направи снимки с екипа на филма "Битка след битка", отличен с наградата за най-добър филм. По информация на TMZ охранител е спрял Тейлър и съпредседателя на Warner Bros. Пам Абди, като е застанал пред тях и е използвал тялото си, за да им попречи да преминат.

В разпространено видео в социалната мрежа X се вижда как Теяна Тейлър отправя обвинения към мъж извън кадър, твърдейки, че е упражнил физически контакт. „Постави ръцете си върху жена“, вика разпалено тя, като допълва, че е била избутана, както и друга жена, намираща се в близост.

March 16, 2026

„Мисля, че първото нещо, което хората правят, е да си изграждат предположения, но в крайна сметка аз просто не толерирам неуважение, особено когато е напълно неоправдано и непредизвикано“, заяви актрисата пред TMZ в неделя вечерта, след като кадри от инцидента се разпространиха в социалните мрежи.

Звездата допълни, че „няма какво да се гадае“ около случилото се, което е станало след като филмът печели наградата за най-добър филм в края на церемонията.

„Всичко е наред. Всички се забавляваха, просто охраната малко прекали“, обясни Теяна Тейлър. „Винаги има по един такъв човек. Но всичко е наред. Аз съм щастлива.“

Въпреки инцидента вечерта остава значима за Тейлър, която беше номинирана за най-добра поддържаща женска роля за участието си в "Битка след битка". Наградата в категорията обаче беше присъдена на Ейми Мадиган за ролята ѝ във филма "Оръжия".

По време на церемонията Теяна Тейлър реагира позитивно на резултата, като се изправи, за да аплодира победителката. Въпреки това част от публиката в социалните мрежи изрази мнение, че тя е била подценена в категорията.

Филмът "Битка след битка" беше сред най-обсъжданите заглавия на тазгодишните „Оскари“, с общо 13 номинации. В същото време продукцията "Грешници" на режисьора Райън Куглър постави рекорд с 16 номинации – най-голям брой в историята на наградите – и в крайна сметка спечели четири отличия.

След обявяването на наградата за най-добър филм Теяна Тейлър се включи в празненствата на екипа, като дори шеговито прегърна режисьора Пол Томас Андерсън на сцената.