Актриса вдигна шумен скандал на охранител на "Оскарите" (ВИДЕО)

17 Март, 2026 15:31 1 094 8

Теяна Тейлър се развика на охранител, който я избутал

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата и певица Теяна Тейлър е влязла в конфликт със служител на охраната зад кулисите на церемонията на Наградите "Оскар", проведена в неделя в Dolby Theatre в Лос Анджелис, съобщават американски медии.

Инцидентът е станал непосредствено след края на телевизионното излъчване, когато 35-годишната актриса се е опитала да се върне на сцената, за да направи снимки с екипа на филма "Битка след битка", отличен с наградата за най-добър филм. По информация на TMZ охранител е спрял Тейлър и съпредседателя на Warner Bros. Пам Абди, като е застанал пред тях и е използвал тялото си, за да им попречи да преминат.

В разпространено видео в социалната мрежа X се вижда как Теяна Тейлър отправя обвинения към мъж извън кадър, твърдейки, че е упражнил физически контакт. „Постави ръцете си върху жена“, вика разпалено тя, като допълва, че е била избутана, както и друга жена, намираща се в близост.

„Мисля, че първото нещо, което хората правят, е да си изграждат предположения, но в крайна сметка аз просто не толерирам неуважение, особено когато е напълно неоправдано и непредизвикано“, заяви актрисата пред TMZ в неделя вечерта, след като кадри от инцидента се разпространиха в социалните мрежи.

Звездата допълни, че „няма какво да се гадае“ около случилото се, което е станало след като филмът печели наградата за най-добър филм в края на церемонията.

„Всичко е наред. Всички се забавляваха, просто охраната малко прекали“, обясни Теяна Тейлър. „Винаги има по един такъв човек. Но всичко е наред. Аз съм щастлива.“

Въпреки инцидента вечерта остава значима за Тейлър, която беше номинирана за най-добра поддържаща женска роля за участието си в "Битка след битка". Наградата в категорията обаче беше присъдена на Ейми Мадиган за ролята ѝ във филма "Оръжия".

По време на церемонията Теяна Тейлър реагира позитивно на резултата, като се изправи, за да аплодира победителката. Въпреки това част от публиката в социалните мрежи изрази мнение, че тя е била подценена в категорията.

Филмът "Битка след битка" беше сред най-обсъжданите заглавия на тазгодишните „Оскари“, с общо 13 номинации. В същото време продукцията "Грешници" на режисьора Райън Куглър постави рекорд с 16 номинации – най-голям брой в историята на наградите – и в крайна сметка спечели четири отличия.

След обявяването на наградата за най-добър филм Теяна Тейлър се включи в празненствата на екипа, като дори шеговито прегърна режисьора Пол Томас Андерсън на сцената.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    13 1 Отговор
    Не го знам тоя къв е тоя сач

    15:33 17.03.2026

  • 2 Някой си

    6 1 Отговор
    Не е необходима снимка за да познаем каква принадлежност има тази млада дама...

    Коментиран от #3

    15:34 17.03.2026

  • 3 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Комунистка от Черните пантери. Шон Пен я заплоди във филма.

    Коментиран от #4

    15:36 17.03.2026

  • 4 ПРОГРЕСИВЕН ОСКАР

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    АМА ДЕ ЮРЕ ИЛИ ДЕ ФАКТО....
    ДДЕМЕК
    В ПРЕНОСЕН ИЛИ БУКВАЛЕН СМИСЪЛ....🤔

    15:48 17.03.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    Доста глуповато направен филм.

    15:57 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ментално увредена

    1 0 Отговор
    още във филма си личеше

    16:08 17.03.2026

  • 8 Един

    0 0 Отговор
    Хубава работа, ама ц......!

    16:14 17.03.2026