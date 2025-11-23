Задържаха шеф на федерацията по баскетбол да шофира пил

Изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов е бил заловен да шофира след употреба на алкохол, информира агенция Блиц.
Той е управлявал служен автомобил на централата - марка "Фолксваген", когато в ранните часове на събота е бил спрян за проверка от служители на КАТ в района на ЖК "Дружба" 2, пише gong.bg.
Дрегерът е отчел 1,38 промила алкохол. При проверката е установено, че Филип Виденов е бил без документ за управление на моторно превозно средство.
Виденов е задържан, номерата на автомобила са били свалени, а тази сутрин в 10:30 часа бившият ни национал е бил освободен.
В понеделник започва производство по случая.
Това е втори случай, при който баскетболният шеф е хванат да шофира след употреба на алкохол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
15:19 23.11.2025
2 Дупничанин
15:22 23.11.2025
3 Пич
15:27 23.11.2025
4 ЦНИ
15:32 23.11.2025
5 Евгени от Алфапласт
15:36 23.11.2025
6 Виктор
16:08 23.11.2025
7 значи
18:42 23.11.2025