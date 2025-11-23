Новини
Спорт »
Баскетбол »
Задържаха шеф на федерацията по баскетбол да шофира пил

23 Ноември, 2025 15:18

Дрегерът е отчел 1,38 промила алкохол

Задържаха шеф на федерацията по баскетбол да шофира пил - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов е бил заловен да шофира след употреба на алкохол, информира агенция Блиц.

Той е управлявал служен автомобил на централата - марка "Фолксваген", когато в ранните часове на събота е бил спрян за проверка от служители на КАТ в района на ЖК "Дружба" 2, пише gong.bg.

Дрегерът е отчел 1,38 промила алкохол. При проверката е установено, че Филип Виденов е бил без документ за управление на моторно превозно средство.

Виденов е задържан, номерата на автомобила са били свалени, а тази сутрин в 10:30 часа бившият ни национал е бил освободен.

В понеделник започва производство по случая.

Това е втори случай, при който баскетболният шеф е хванат да шофира след употреба на алкохол.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    4 0 Отговор
    Тити, спиш!!!

    15:19 23.11.2025

  • 2 Дупничанин

    8 0 Отговор
    Става нещо като традиция вече да се надрусаш или напоркаш и да се метнеш у колата. Нещо кат "ново нормално".

    15:22 23.11.2025

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Безкрайно тъпо и нагло е да се уравнява всеки пияница с гилдията в която работи ! Евтина манипулация , защото навсякъде има хора който спазват закона , и такива , които не го спазват !!!

    15:27 23.11.2025

  • 4 ЦНИ

    3 0 Отговор
    Първо шефаим министърът е нарушил закона защтото неможе да е министър на българското МВР

    15:32 23.11.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    За втори път, а? Значи рецидив? Та, викате, пуснали го, а? 🤣🤣🤣

    15:36 23.11.2025

  • 6 Виктор

    3 0 Отговор
    Поркай и карай, за милиони няма закони, един живот се живее

    16:08 23.11.2025

  • 7 значи

    1 0 Отговор
    за простосмъртния пиян като кирка а този бил пил.да ви........журналистиката.

    18:42 23.11.2025

