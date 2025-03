Ред Бул констатира: Тази година сме по-бързи!

Новият автомобил на Ред Бул – RB21 е крачка напред в развитието на концепцията на бившите световни шампиони за кола с граунд ефект и е по-бърз от своя предшественик RB20, с който Макс Верстапен спечели четвъртата си поредна световна титла през 2024, пише sportal.bg.

Това твърди техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше, който има трудната задача да определя посоката на развитие на болидите на тима след напускането на Ейдриън Нюи, който вече работи за Астън Мартин.

„Миналата година успяхме да направим крачка напред след проблемите в средата на сезона – обясни Ваше. – Сега започваме с ранния вариант на новия RB21, който е с около 3-4 десети от секундата по-бърз от версията на RB20, с която завършихме миналия сезон. Така че новата кола е по-бърза, няма спор за това.

„За тази година имаме неголямо, но все пак разширяване на оперативния прозорец на колата, което може би отнема малко от скоростта, но цялостно автомобилът стои по-добре на трасето.“

Ред Бул имаха проблеми с надеждността в хода на тестовете в Бахрейн и много анализатори не са убедени дали бившите шампиони се опитаха да крият темпо или просто така и не успяха да стигнат до програма, която да им позволи да покажат реалните възможности на колата.

Един от проблемите, който беше потвърден след тестовете е нарушаването на връзката между балансирането на предницата и задницата на колата. Това не се случва често, но е изключително неприятно, тъй като означава, че резултатите от развитието на колата във въздушния тунел и CFD симулациите не отговарят на това, което колата показва на пистата и което усещат пилотите.

Основната причина за това е старият аеродинамичен тунел, който използва Ред Бул, който скоро трябва да бъде сменен от много по-модерно съоръжение. Ред Бул използва този тунел от влизането си в спорта със свой тим през 2005, като самата тръба е вече на 70 години.

