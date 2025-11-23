Новият треньор на Лудогорец не бърза да отписва титлата

Скандинавският специалист Пер-Матиас Хьогмо отбеляза отличен дебют като старши треньор на Лудогорец, след като изведе тима до категорична победа с 2:0 като гост на Септември София в 16-ия кръг на Първа лига. След дълга суша без успехи в шампионата, разградчани най-сетне се завърнаха на победния път, а новият наставник не скри амбициите си за защита на титлата.

"Създадохме доста добри ситуации. През второто полувреме играхме малко по-директно. Много съм доволен от представянето на отбора. Комуникирахме добре през втората част. Ще видим как ще развием тайминга. Имаме нужда от тази по-добра връзка. Титлата? Всичко е възможно във футбола. Имаме много контузени футболисти. Трябва да работим", заяви Хьогмо.