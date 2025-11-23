Новини
Новият треньор на Лудогорец не бърза да отписва титлата

23 Ноември, 2025 18:08 812 2

"Орлите" победиха Септември София с 2:0

Новият треньор на Лудогорец не бърза да отписва титлата - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Скандинавският специалист Пер-Матиас Хьогмо отбеляза отличен дебют като старши треньор на Лудогорец, след като изведе тима до категорична победа с 2:0 като гост на Септември София в 16-ия кръг на Първа лига. След дълга суша без успехи в шампионата, разградчани най-сетне се завърнаха на победния път, а новият наставник не скри амбициите си за защита на титлата.

"Създадохме доста добри ситуации. През второто полувреме играхме малко по-директно. Много съм доволен от представянето на отбора. Комуникирахме добре през втората част. Ще видим как ще развием тайминга. Имаме нужда от тази по-добра връзка. Титлата? Всичко е възможно във футбола. Имаме много контузени футболисти. Трябва да работим", заяви Хьогмо.


  • 1 Сзо

    0 1 Отговор
    Новия треньор още не знае че Гонзо е казал че Уефски ще го правят шампион тази година

    Коментиран от #2

    18:47 23.11.2025

  • 2 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сзо":

    Ами Левски ще е бе СЗО, квото и да си нали гледаш кво се случва.

    19:37 23.11.2025

