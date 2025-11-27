Лудогорец с първа победа срещу тим от Ла Лига след хеттрик на Станич

Лудогорец срази Селта с 3:2 у дома в двубой от основната фаза на Лига Европа. В Разград "орлите" записаха втора поредна победа под ръководството на Пер-Матиас Хогмо след 2:0 над Септември в дебюта на норвежеца.

Хеттрик за родния шампион заби Петър Станич, но сериозна роля изигра и Кайо Видал, който изработи две дузпи за "зелените", участва дейно и при гола за 3:0. Победата е първа за Лудогорец срещу тим от Ла Лига след загубите през годините от Валенсия, Реал Бетис, Еспаньол и Атлетик Билбао.

С успеха "орлите" вече имат 6 точки в тази фаза, след като по-рано тази есен надвиха и Малмьо в Швеция. Селта пък е с 9, а поражението сега бе едва второ след пет двубоя.

В началните минути на срещата гостите от Виго се чувстваха по-комфортно, но без да поставят под напрежение Хендрик Бонман. На свой ред "орлите" имаха първата по-добра ситуация, след като Иван Йорданов бе изведен отлично, но националът се забави и не успя да нанесе удар, тъй като бе затворен.

В 10-ата минута родният шампион стигна до дузпа, след като Като Видал изведен от Нареди, а впоследсие и съборен от Мануел Фернандес, а главният съдия не се поколеба да покаже бялата точка. Зад топката застана Петър Станич, който бе хладнокръвен и запрати вратаря на съперника в обратния ъгъл.

В 13-ата минута испанците отговориха чрез Илайш Мориба, който отправи тежък изстрел, но Бонман успя да парира.

След попадението гостите загубиха от импулса си, а на свой ред Лудогорец владееше топката и бе затворил добре постъпите към вратата на своя страж.

След 30 минути игра Борха Иглесиас стреля с глава, но твърде слабо и това не затрудни Бонман.

Две минути преди почивката испанците пропуснаха най-добрата си възможност до този момент, след като Жонес Ел-Абделауи се разходи през отбраната на "зелените", след което намери Феран Жутгла, но последвалият му удар мина над вратата.

Втората част започна ударно за "орлите", които удариха повторно своя испански съперник. След продължително разиграване при изпълнение на ъглов удар, топката премина през Иван Йорданов, Камара, Видал и Дуарте, за да стигне до Станич, който с хубав удар от границата вкара за 2:0.

След час игра нова добра атака в "зелено" намери Кайо Видал в наказателното поле на испанците, където бразилецът бе съборен от бранител в "светлосиньо", но главният съдия Балаш Берке показа картон за симулация. Наложи се намеса на ВАР, за да извика рефера на монитор и да обмисли добре своето решение. Контактът бе видим и Берке промени решението си на дузпа, отменяйки и предупреждението.

Зад топката застана Петър Станич, който бе безкомпромисен и вкара с плътен удар в долния ляв ъгъл - 3:0 и хеттрик на сърбина.

В 69-ата минута гостите от Виго върнаха едно попадение, след като резервата Сарагоса изведе Дуран зад отбраната на "орлите", а последвалият удар на 24-годишния испанец успя да мине покрай тялото на Бонман.

Само 3 минути по-късно Пауло Дуран бе близо да върне интригата, след като бе оставен да стреля с глава, а ударът му мина опасно близо от целта.

Четвърт час преди края испанците бяха много близо до второ попадение след хубава атака по десния фланг, която достигна до Сарагоса, който останал очи в очи с Бонман не успя да го преодолее.

На свой ред Кайо Видал имаше добра възможност също да се разпише, но и неговият изстрел попадна в обсега на Вияр.

Лудогорец - Селта 3:2

1:0 П. Станич (11-д)

2:0 П. Станич (49')

3:0 П. Станич (62-д)

3:1 П. Дуран (69')

3:2 Ел-Абделауи (90')

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман – 17. Сон, 24. Оливие Вердон, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) – 30. Педро Нареси, 23. Дерой Дуарте – 11. Кайо Видал, 82. Иван Йорданов, 20. Агибу Камара – 14. Петър Станич

Треньор: Пер-Матиас Хьогмо

Селта Виго: 1. Иван Вияр (К) – 12. Мануел Фернандес, 29. Йоел Лаго, 21. Михайло Ристич – 3. Оскар Мингеса, 14. Дамиан Родригес, 6. Илайш Мориба, 28. Анхел Аркос – 9. Феран Жутгла, 7. Борха Иглесиас, 39. Жонес Ел-Абделауи

Треньор: Клаудио Хиралдес

Стадион: “Хювефарма Арена”, Разград

Съдия: Балаш Берке (Унгария)

ВАР: Тамаш Богнар (Унгария)