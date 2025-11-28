Халф на Лудогорец: „Те вкараха два на Барса, а ние им вкарахме три“

Халфът на Лудогорец Иван Йорданов остана повече от доволен след драматичната победа с 3:2 над Селта Виго в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Националът подчерта, че успехът е още по-ценен, като се има предвид формата на испанския тим, който само преди седмица отбеляза два гола срещу Барселона.
„Всяка победа е сладка и всяка носи три точки – задължително трябва да ги търсим. Треньорът внесе нужния импулс и вярваме, че вървим в правилната посока. Ние сме Лудогорец, имаме качества и трябва да ги показваме. Селта преди седмица вкара два гола на Барселона, а ние днес им отбелязахме три. Знаем, че са сериозен съперник и трябва да сме доволни от това, което постигнахме“, каза Йорданов след двубоя.
