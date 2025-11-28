Новини
Спорт »
Бг футбол »
Халф на Лудогорец: „Те вкараха два на Барса, а ние им вкарахме три“

28 Ноември, 2025 06:45 974 5

  • лудогорец-
  • иван йорданов

Йорданов подчерта класата на испанците и изрази удовлетворение от ключовата победа в Лига Европа

Халф на Лудогорец: „Те вкараха два на Барса, а ние им вкарахме три“ - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Халфът на Лудогорец Иван Йорданов остана повече от доволен след драматичната победа с 3:2 над Селта Виго в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Националът подчерта, че успехът е още по-ценен, като се има предвид формата на испанския тим, който само преди седмица отбеляза два гола срещу Барселона.

„Всяка победа е сладка и всяка носи три точки – задължително трябва да ги търсим. Треньорът внесе нужния импулс и вярваме, че вървим в правилната посока. Ние сме Лудогорец, имаме качества и трябва да ги показваме. Селта преди седмица вкара два гола на Барселона, а ние днес им отбелязахме три. Знаем, че са сериозен съперник и трябва да сме доволни от това, което постигнахме“, каза Йорданов след двубоя.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стига надувки

    4 2 Отговор
    На дъното на ЛЕ сте и вървите към отпадане. У нас титла - нъцки.
    Хваайте си първото влакче и да ви няма. А отборчето в Б група.

    Коментиран от #3

    07:16 28.11.2025

  • 2 Гонзо

    2 1 Отговор
    Я па тоя… по тая логика излиза че са били Барселона..?!🙈 нещо като лафовете на Божинката ама не точно..😂

    07:40 28.11.2025

  • 3 Добре че е лудогорец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "стига надувки":

    Нашите футболни АСОВЕ не са влизали в турнирите от години......що ли????

    Коментиран от #4

    07:42 28.11.2025

  • 4 какво ме

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Добре че е лудогорец":

    топли мишкуването на Лудогорец в ЛЕ?
    Всеки от топ 6 в А група ще прави подобни сезони в ЕКТ ако има 14 години поред шанс да се влачи от ШЛ в ЛЕ всека година.

    07:47 28.11.2025

  • 5 Йес

    1 0 Отговор
    Изводът е,че сте по-добри от Бърцелонъ.

    07:58 28.11.2025

