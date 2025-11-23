Новини
Арсенал срази Тотнъм и излезе еднолично начело във Висшата лига

23 Ноември, 2025 20:42 777 0

"Артилеристите" имат преднина от 6 точки пред втория Челси

Арсенал срази Тотнъм и излезе еднолично начело във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Емиратс" донесе истински фурор за феновете на Арсенал, след като "артилеристите" разгромиха Тотнъм с категоричното 4:1 в горещото дерби на Северен Лондон от 12-ия кръг на английската Висша лига.

Още през първото полувреме домакините демонстрираха класата си. Леандро Тросар откри резултата в 36-ата минута, а малко по-късно Еберечи Езе удвои аванса на "топчиите" с прецизен удар, който остави вратаря на "шпорите" безпомощен.

След почивката Арсенал не намали темпото. Само секунди след подновяването на играта Езе отново се разписа, затвърждавайки доминацията на своя тим. Тотнъм успя да върне едно попадение чрез Ричарлисон, който с изумителен прехвърлящ удар от дистанция намали резултата в 55-ата минута. Въпреки това, вечерта принадлежеше на Езе, който оформи своя хеттрик в 75-ата минута и фиксира крайното 4:1, с което Арсенал триумфира пред екзалтираната си публика.

С този успех "артилеристите" се изкачиха еднолично на върха във Висшата лига, увеличавайки преднината си на 6 точки пред втория Челси. Тотнъм, от своя страна, остава на деветата позиция с 11 точки.



