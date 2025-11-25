Историческа вечер в Ботевград: Реал Мадрид и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в Евролигата

Ботевград ще бъде домакин на истински баскетболен спектакъл тази вечер, когато легендарният Реал Мадрид ще премери сили с амбициозния Апоел Тел Авив в двубой от 13-ия кръг на Евролигата. Срещата ще започне точно в 20:00 часа в модерната „Арена Ботевград“, която за първи път ще приеме мач от най-високото ниво на европейския клубен баскетбол.

Този сблъсък е не само спортно събитие, но и исторически момент за българския град, който досега не е бил домакин на подобен престижен турнир. Причината за избора на Ботевград е свързана със съображения за сигурност в Израел, поради които Апоел Тел Авив провежда своите домакински срещи извън родината си.

До момента израелският тим посрещаше съперниците си в София, но сега феновете на баскетбола в Ботевград ще имат уникалната възможност да станат свидетели на елитен европейски баскетбол.

Апоел Тел Авив, който дебютира в Евролигата този сезон, изненадва всички с отличното си представяне – отборът оглавява класирането с впечатляващ баланс от 9 победи и само 3 поражения. В същото време испанският гранд Реал Мадрид, носител на рекордните 11 трофея в турнира, заема 10-ата позиция с равен брой победи и загуби – 6 на 6.

Любопитен факт е, че двата отбора никога досега не са се срещали на европейската сцена, което допълнително засилва интригата около предстоящия двубой.