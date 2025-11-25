Челси размаза Барселона на “Стамфорд Бридж” в Шампионската лига

Отборът на Челси записа гръмка домакинска победа с 3:0 в Барселона в едно от дербитата на петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Лондончани направиха много силен двубой, като категорично надиграха именития си съперник и можех да постигнат дори разгромен резултат. Автогол на Жул Кунде (27’) даде предимство на “сините”, а две минути преди почивката капитанът на испанците Роналд Араухо беше изгонен за втори жъл картон. След почивката 18-годишният бразилски талант Естевао (55’) удвои с красиво попадение, а после точен беше и резервата Лиъм Делап (73’).

Други три гола на Челси пък не бяха признати заради засади и нарушение в атака. Мачът за Барса можеше да тръгне и по друг начин, но още в шестата минута - при 0:0 - Феран Торес пропусна сам срещу вратаря.

Това е трети успех за Челси в турнира, докато шампионът на Ла Лига вече е с две загуби и остава топ 10.

Интересното е, че Челси играе без типичен централен нападател, като в най-предни позиции са бързоногите Педро Нето, Естевао и Алехандро Гарначо. В стартовите 11 на Барса се завърна Роналд Араухо, а Ерик Гарсия пак започна в халфовата линия. Рафиня е резерва.

Още в 4-тата минута домакинските фенове избухнаха от радост след точен удар на Енцо Фернандес, но голът не беше признат заради игра с ръка на Фофана преди това.

Само две минути след това Ямал изведе Феран Торес сам срещу вратаря, но испанецът шутира в аут.

Още веднъж Енцо нямаше късмет, защото в 22-рата пак опъна мрежата на Жоан Гарсия, но тук беше отсъдена засада. Секунди след това Нето изскочи зад каталунската отбрана, но шутира в аут.

Игровото предимство на Челси в тези моменти доведе и до попадение за 1:0. В случая това беше автогол на Кунде в 27-ата минута. И тук имаше вариант голът да не бъде признат заради евентуална засада на Кукурея, но такава не беше маркирана.

Футболистите на Ханзи Флик не успяваха да сторят нищо опасно в атака, а на всичко отгоре, две минути преди почивката, останаха в намален състав, след като Араухо си изкара втори жълт картон и беше изгонен. Ерик Гарсия зае мястото на уругваеца в защитата.

На полувремето Маркъс Рашфорд замени Феран в състава на Барса, а Андрей Сантос се появи вместо Мало Густо в този на "сините". Точно Сантос смяташе, че е удвоил преднината на Челси в 51-вата, но и този гол не беше зачетен - пак заради засада.

Едва четири минути по-късно попадението за 2:0 вече беше факт. Реализира го Естевао.

И сега не последва сериозен отговор от играчите на Барселона, които едва стигаха до наказателното поле на лондончани.

Всичко беше решено в 73-тата, когато резервата Лиъм Делап покачи на 3:0 с гол, който беше разглеждан за евентуална засада.

Чак в 81-вата Барса показа нещо интересно в атака, като удар на Рафиня беше спасен от Санчес.