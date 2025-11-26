Треньорът на Барселона: Червеният картон промени хода на мача

Треньорът на Барселона Ханзи Флик прие сравнително спокойно загубата от Челси с 0:3 в Шампионската лига. Германският специалист не потърси извинения за поражението, а вместо това демонстрира оптимизъм с поглед към оставащите мачове в Шампионската лига.

„Видях позитивни неща и вярвам, че все още можем да вземем оставащите девет точки. Започнахме много добре и имахме страхотна възможност да отбележим първия гол. След това червеният картон промени мача и не е лесно да се възстановиш срещу отбор като Chelsea, когато си с човек по-малко“, заяви Флик.

Наставникът на Барса също така призна, че има аспекти за подобрение в играта на неговия тим.

„Губехме някои лесни топки и определено трябва да бъдем по-динамични и да играем с по-голяма агресия“, призна той.

Въпреки това, Флик неколкократно подчерта, че всяка оценка на мача трябва да отчита факта, че Барса е играл по-голямата част от него с десет души.