Треньорът на Барселона: Червеният картон промени хода на мача

26 Ноември, 2025 07:00 944 2

  • барселона-
  • ханзи флик-
  • челси-
  • шампионската лига-
  • футбол

Германският специалист не потърси извинения за поражението, а вместо това демонстрира оптимизъм с поглед към оставащите мачове в Шампионската лига

Треньорът на Барселона: Червеният картон промени хода на мача - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Барселона Ханзи Флик прие сравнително спокойно загубата от Челси с 0:3 в Шампионската лига. Германският специалист не потърси извинения за поражението, а вместо това демонстрира оптимизъм с поглед към оставащите мачове в Шампионската лига.

„Видях позитивни неща и вярвам, че все още можем да вземем оставащите девет точки. Започнахме много добре и имахме страхотна възможност да отбележим първия гол. След това червеният картон промени мача и не е лесно да се възстановиш срещу отбор като Chelsea, когато си с човек по-малко“, заяви Флик.

Наставникът на Барса също така призна, че има аспекти за подобрение в играта на неговия тим.

„Губехме някои лесни топки и определено трябва да бъдем по-динамични и да играем с по-голяма агресия“, призна той.

Въпреки това, Флик неколкократно подчерта, че всяка оценка на мача трябва да отчита факта, че Барса е играл по-голямата част от него с десет души.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на барса

    2 0 Отговор
    стига глупости!!! както беше първото полувреме така беше и второто полувреме просто барса играха с много по-слабо темпо от челси и бяха надиграни!!! нямаше нужда от помощта на съдията за мелси но явно човека си е фен на челси или мрази барса…

    08:10 26.11.2025

  • 2 ЕлСмешнико

    2 0 Отговор
    германец начело на барселона, хахаха, пълен провал ..........

    08:33 26.11.2025

