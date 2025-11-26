Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мениджърът на Челси: Когато победиш Барселона, винаги е хубаво

26 Ноември, 2025 06:45 922 0

Той сподели, че е щастлив от тази победа и че винаги е хубаво да победиш отбор от този калибър

Мениджърът на Челси: Когато победиш Барселона, винаги е хубаво - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Челси Енцо Мареска сподели впечатленията си след успеха с 3:0 над Барселона в Шампионската лига. Той сподели, че е щастлив от тази победа и че винаги е хубаво да победиш отбор от този калибър.

„Това е добра победа. Честно казано, не е нищо повече от това. Знаехме колко важен е този мач, но всички мачове са важни. Когато победиш Barcelona, винаги е хубаво, така че днес сме щастливи. Загубихме точки при гостуването на Карабах, след това победихме Бенфика и Аякс, а после загубихме последния мач срещу Байерн (Мюнхен). Това показва, че всички тези срещи са сложни“, започна Мареска.

„Барселона е отбор, който се чувства комфортно, когато владее топката. Ако не я притежават, не се чувстват удобно, затова се опитахме да я задържим. Дори при 11 срещу 11, усещането ми беше много добро, защото отборът играеше добре. Защитната част винаги е важна, защото се нуждаеш от баланс. За щастие, през последния месец започнахме да завършваме мачове със "сухи" мрежи в Премиър лийг. Това е нещо, което трябва да правиш, ако искаш да постигнеш важни неща“, допълни италианецът.

Той похвали специално автора на втория гол Естевао.

„Беше огромна вечер за него, но мисля, че е огромна вечер и за целия клуб, и за всички фенове. Много е хубаво за всички. Ще видим [дали ще започне като титуляр срещу Арсенал]. Засега е време да възстановим енергията си“, завърши наставникът.


