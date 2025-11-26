Неймар аут до края на 2025 г

Неймар няма да играе до края на 2025 г., твърди Globoesporte. Бразилският нападател е получил контузия на менискуса на лявото коляно и всичко показва, че ще пропусне остатъка от сезона.

Футболистът с номер 10 вече се оплакваше от болки в лявото коляно още от мача срещу Мирасол на 19 ноември във Вила Белмиро. Като предпазна мярка той беше пощаден от срещата срещу Интернасионал миналия понеделник в Порто Алегре.

Тази пауза идва след поредица от три поредни мача за нападателя на Сантос – победата над Палмейрас, загубата от Фламенго и равенството срещу Мирасол.

В борбата за оставане в елита, Сантос има решаващ календар пред себе си. „Рибите“ приемат Спорт, гостуват на Жувентуде и завършват участието си в шампионата у дома, срещу Крузейро.

Неймар претърпя операция за коригиране на разкъсване на предна кръстна връзка на лявото коляно през октомври 2023 г. и оттогава има трудности да възстанови най-добрата си форма.

Това е четвъртият физически проблем, с който играчът се сблъсква само през 2025 г. По този начин, това физическо препятствие допълнително усложнява целта на Неймар да участва на Световното първенство през 2026 г.