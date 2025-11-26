Коментатор полудя след български гол в Англия (ВИДЕО)

Българският национал Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд Юнайтед при гостуването на Норич от 17-ия кръг на Чемпиъншип (второто ниво на футбола в Англия). Фуфу се разписа за крайното 1:1 в петата минута на добавеното време.

Джавон Макама откри резултата за "канарчетата" в 29-ата минута, но българският национал се разписа дълбоко в добавеното време и спаси Оксфорд Юнайтед. Английският коментатор на двубоя реагира доста разгорещено при изравнителното попадение на Кръстев:

Мачът се игра пред 25 хиляди зрители на стадион "Кяроу Роуд". Кръстев беше резерва и се появи на терена в 66-ата минута - на мястото на Тейлър Гудръм.

За 24-годишния българин това е първи гол по терените в Англия след преминаването му това лято в Оксфорд Юнайтед от нидерландския Цволе.

След равенството Кръстев и компания имат 15 точки и се намират на 21-ото място в Чемпиъншип, Норич е предпоследен с 10 т.