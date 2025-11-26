Мениджърът на Манчестър Сити: Може би промените бяха твърде много

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола призна, че може би е направил твърде много промени в състава си при домакинската загуба с 0:2 от Байер (Леверкузен) в Шампионската лига. Наставникът на „гражданите“ избра да смени десет играчи в сравнение с тези, който загубиха от Нюкасъл.

„Да, твърде много промени“, заяви той.„Както винаги съм казвал, сезонът е дълъг, на всеки два или три дни трябва да сме ангажирани, но може би това беше твърде много, като се има предвид резултатът. Мисля, че играчите се стремяха да не правят грешки, вместо да играят така, както трябва. Не само с топката, но и без нея не бяхме достатъчно агресивни. Те са наистина добър отбор и ги поздравявам. Каквото, такова. Поемам цялата отговорност“, добави Гуардиола.

„Искам всички да участват. Когато не играеш в продължение на три, четири, пет, шест, седем мача, е трудно, но може би това беше прекалено“, допълни испанецът.

Гуардиола също така подчерта, че натоварената програма на Сити оттук нататък е била основната причина за решението му.

„Сега ще играем на всеки три или четири дни до март и няма човешко същество, което да издържи на това. Бяхме у дома, в добра позиция сме в Шампионската лига. Но не се получи, трябва да го приемем“, завърши специалистът.