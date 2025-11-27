Волейболният Левски напусна Шампионската лига, но продължава битката за Купата на CEV

Волейболният гранд Левски София се сбогува с мечтата за груповата фаза на Шампионската лига, след като допусна втора поредна загуба от испанския Лас Палмас. В драматичен реванш в зала "Левски София", "сините" отстъпиха с 0:3 гейма (18:25, 20:25, 19:25), като двубоят приключи само за 76 минути.

Първата среща между двата тима също завърши с категоричен успех за Лас Палмас – 3:0, което окончателно затвори вратата пред българските шампиони за най-престижния европейски клубен турнир.

В реванша срещу Лас Палмас най-резултатен за Левски бе Лазар Бучков, който реализира 10 точки, а Юлиан Вайсинг добави още 7. За испанския тим Франсиско Соуса се отличи с 12 точки, докато Николас Бруно приключи с 10.

Българският разпределител Добромир Димитров се появи на терена за Лас Палмас във втория и третия гейм, като допринесе с 2 точки. Звездата на гостите Османи Хуанторена завърши с 5 точки.

Въпреки разочарованието, момчетата на Николай Желязков ще имат нов шанс за изява на континенталната сцена. Левски се пренасочва към втория по сила турнир – Купата на CEV, където ще се изправи срещу германския колос Фридрихсхафен на 1/16-финалите. Първият сблъсък ще се състои на 9 или 10 декември в София, а реваншът е насрочен за 7 януари в Германия.