Наско Сираков не се нави на сделка, хвърли оферта в коша

Футболистът на Левски Акрам Бурас е получил предложение да се завърне в бившия си клуб МК Алжер. Алжирците искат халфа под наем за шест месеца, информира MCA TV в родината му.

На "Герена" обаче не искат и да чуват за подобна сделка. Управата на Левски начело с Наско Сираков изобщо не пожелала да разгледа офертата със сумата, която МК Алжер предлага за наема.

23-годишният Бурас се превърна в основна фигура в състава на Хилио Веласкес и се утвърди в средата на терена след привличането му през лятото. До момента халфът има 11 мача във всички турнири, в които вкара 1 гол и се отчете с 2 асистенции.

Припомняме, че Левски привлече Акрам Бурас от МК Алжер, след като активира откупната му клауза в размер на 300 000 евро. Алжирският клуб запази процент от бъдещ трансфер на играча в рамките на 25%.