Ливърпул на кръстопът: Извънредна среща и буря от недоволство след тежката загуба от ПСВ

Ливърпул претърпя унизителна домакинска загуба с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига. Тежкото поражение разтърси не само феновете на „Анфийлд“, но и ръководството на клуба, което днес свиква спешна среща, за да обсъди бъдещето на мениджъра Арне Слот.

В заседанието ще вземат участие ключови фигури като Майкъл Едуардс – изпълнителен директор на „Фенуей Спортс Груп“, която държи собствеността на Ливърпул, както и спортният директор Ричард Хюз. Според източници, близки до клуба, на масата са поставени всички възможни сценарии, включително и евентуалното освобождаване на Слот, въпреки че първоначалните планове предвиждаха той да получи още един шанс до зимния трансферен прозорец.

Феновете на „червените“ не скриха разочарованието си – по време на мача трибуните ехтяха от скандирания „Слот, вън!“, а социалните мрежи преливат от критики и призиви за промяна. Причината за гнева е повече от ясна – за първи път от есента на 1992 година Ливърпул инкасира три последователни загуби с разлика от три или повече гола, което е безпрецедентен срив за клуба.

Вече се завъртяха и първите имена на потенциални наследници на 47-годишния нидерландски специалист. Сред фаворитите се споменават Анге Постекоглу и добре познатият на феновете Юрген Клоп, което допълнително разпалва страстите около бъдещето на мениджърския пост.