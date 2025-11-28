Хебър Пазарджик - Севлиево е откриващият мач на 18-ия кръг във Втора лига - програма

Втора лига - 19 кръг:
28 ноември - петък, 17:00 ч
Хебър Пазарджик - Севлиево
29 ноември - събота, 14:30 ч
Черноморец Бургас - Фратрия
Беласица Петрич - Миньор Перник
Вихрен Сандански - Локомотив Горна Оряховица
30 ноември - неделя, 14:30 ч
ЦСКА II - Спартак Плевен
1 декември - понеделник, 17:30 ч
Пирин Благоевград - Янтра Габрово - пряко по Диема спорт
2 декември - вторник, 14:00 ч:
Лудогорец II - Марек Дупница
Етър Велико Търново - Спортист Своге
Дунав Русе - почива
