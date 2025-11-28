Новини
Хебър Пазарджик - Севлиево е откриващият мач на 18-ия кръг във Втора лига - програма

28 Ноември, 2025 16:08 440 0

Мачът е днес от 17:00 часа

Втора лига - 19 кръг:


28 ноември - петък, 17:00 ч
Хебър Пазарджик - Севлиево

29 ноември - събота, 14:30 ч
Черноморец Бургас - Фратрия
Беласица Петрич - Миньор Перник
Вихрен Сандански - Локомотив Горна Оряховица

30 ноември - неделя, 14:30 ч
ЦСКА II - Спартак Плевен

1 декември - понеделник, 17:30 ч
Пирин Благоевград - Янтра Габрово - пряко по Диема спорт

2 декември - вторник, 14:00 ч:
Лудогорец II - Марек Дупница
Етър Велико Търново - Спортист Своге

Дунав Русе - почива


