Вратарят на Барселона Войчех Шченсни с разтърсващи разкрития: "Баща ми ме унижаваше пред всички"

Стражът на Барселона и полската национална селекция - Войчех Шченсни, разкри неочаквани и дълбоко лични моменти от своето минало в интервю за полското издание на GQ. Признанията му хвърлиха светлина върху трудното му детство и предизвикателствата, с които се е сблъсквал по пътя към върха.

"Като малък изпитвах истински страх от баща си – не от физическо насилие, а от това, че ме излага пред непознати. Често ме унижаваше публично и това ме караше да се питам: 'Татко, защо ми причиняваш това?'", споделя 35-годишният вратар, син на бившия футболист Мачей Шченсни.

Освен за семейните си отношения, Шченсни разкри и любопитни подробности около трансфера си в Барселона.

"Първият ми сезон в клуба изиграх без да получа заплата. Всичко, което взех, отиде за неустойката към Ювентус за предсрочното прекратяване на договора ми", разказва той.

Вратарят не пропусна да спомене и строгите изисквания към физическата форма на професионалните футболисти.

"В нашите договори има сериозни финансови санкции, ако качим килограми. Аз обожавам храната, но въпреки че спазвам лимита за тегло, държа рекорда в Барселона по най-висок процент телесни мазнини", признава с усмивка Шченсни.

Любопитен момент от съблекалнята на полския национален отбор също намери място в откровенията му.

"Роберт Левандовски веднъж се пошегува: 'Как е възможно Шченсни да има такава кариера с това тяло?' Никога не съм бил най-усърдният на тренировки, но вече 18 години поддържам високо ниво", завършва с чувство за хумор вратарят, известен и с пристрастията си към тютюнопушенето.