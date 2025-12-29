Фенербахче подготвя сензационен трансферен удар с оферта от 35 млн. евро за звезда на Милан

Турският футболен колос Фенербахче е на път да разтърси трансферния пазар с амбициозна оферта за нападателя на Милан Кристофър Нкунку, съобщава авторитетният журналист Екрем Конур в социалните мрежи. Според последните информации, ръководството на истанбулския гранд е готово да извади между 30 и 35 милиона евро, за да привлече 28-годишния френски национал.

Вариантите пред Фенербахче са два – или да вземат Нкунку под наем с опция за откупуване, или директно да финализират сделката още това лято.

Интересът към талантливия нападател не се ограничава само до Турция. Клубове от английската Висша лига и германската Бундеслига също следят изкъсо ситуацията около бъдещето на Нкунку, чиято пазарна стойност се оценява на около 32 милиона евро.

Договорът на Кристофър Нкунку с "росонерите" е валиден до 30 юни 2030 година, което дава на Милан силна позиция в евентуалните преговори.

През настоящия сезон френският нападател е записал 15 участия във всички турнири, като е реализирал 3 попадения и е асистирал за още 2 гола.