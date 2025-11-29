Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи все по-уверен в привличането на полузащитник на Манчестър Юнайтед

29 Ноември, 2025 15:37 503 1

  • наполи-
  • манчестър юнайтед-
  • коби мейну

Младата звезда е казала „да“ на трансфера през зимата

Наполи все по-уверен в привличането на полузащитник на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Наполи става все по-позитивно настроен относно шансовете да привлече халфа на Манчестър Юнайтед Коби Мейну още през януари, съобщава “Il Mattino”. 20-годишният полузащитник вече е дал съгласието си да напусне Висшата лига и е отворен за трансфер под наем. Желанието му да се присъедини към Наполи е подсилено от успешната адаптация на бившия му съотборник Скот Мактоминей, който се превърна в ключова фигура в тима.

В момента двата клуба водят разговори относно точната формула на сделката. Италианците настояват трансферът да бъде финализиран веднага след отварянето на зимния прозорец.

Роденият през 2005 година англичанин прави своя дебют за “червените дяволи” през октомври месец 2022 година, като до момента има 81 официални срещи за клуба и 7 реализирани попадения.

Като алтернатива Наполи следи халфа на Уест Хам Сунгуоту Магаса, оценяван на около 17 милиона евро, но основният фокус остава върху Мейну.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 имаджин

    0 0 Отговор
    Квоби Черну. Шъ ставъ италянец.

    15:51 29.11.2025

Новини по спортове:
