Наполи все по-уверен в привличането на полузащитник на Манчестър Юнайтед

Наполи става все по-позитивно настроен относно шансовете да привлече халфа на Манчестър Юнайтед Коби Мейну още през януари, съобщава “Il Mattino”. 20-годишният полузащитник вече е дал съгласието си да напусне Висшата лига и е отворен за трансфер под наем. Желанието му да се присъедини към Наполи е подсилено от успешната адаптация на бившия му съотборник Скот Мактоминей, който се превърна в ключова фигура в тима.



В момента двата клуба водят разговори относно точната формула на сделката. Италианците настояват трансферът да бъде финализиран веднага след отварянето на зимния прозорец.

Роденият през 2005 година англичанин прави своя дебют за “червените дяволи” през октомври месец 2022 година, като до момента има 81 официални срещи за клуба и 7 реализирани попадения.

Като алтернатива Наполи следи халфа на Уест Хам Сунгуоту Магаса, оценяван на около 17 милиона евро, но основният фокус остава върху Мейну.