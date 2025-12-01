Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защитник със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

Защитник със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

1 Декември, 2025 07:59 559 0

  • диого далот-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол

Диого Далот записа своя 150-и мач в английската лига и стана едва третият португалски играч на Манчестър Юнайтед, който постига такъв брой, след Кристиано Роналдо (236) и Бруно Фернандеш (207)

Защитник със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Диого Далот достигна значима граница във Висшата лига тази неделя. В 13-ия кръг, в мача срещу Кристъл Палас, защитникът записа своя 150-и мач в английската лига и стана едва третият португалски играч на Манчестър Юнайтед, който постига такъв брой, след Кристиано Роналдо (236) и Бруно Фернандеш (207).

Постигането на тази граница е повод за огромно задоволство за самия него: „С голямо щастие достигам тази красива граница в най-голямата лига в света. Моят път е на постоянен растеж като човек и играч. Гордея се с това, което съм постигнал, знаейки, че все още съм на 26 години, и искам да постигна много повече. Наслаждавам се на всеки момент.“

Привлечен през 2018 г. по препоръка на Жозе Моуриньо, Далот пристигна на Олд Трафорд от ФК Порто като обещаващ 19-годишен талант. Седем сезона по-късно той е един от най-дългогодишните играчи в отбора и един от лидерите в съблекалнята.

В своите 150 мача във Висшата лига, крайният защитник отбеляза три гола и направи 12 асистенции, като освен това беше избран за най-добър играч на Юнайтед през сезон 2023/24 от своите съотборници. Този сезон Рубен Аморим го назначи за един от капитаните на отбора, което е доказателство за тежестта, която португалецът има в групата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ