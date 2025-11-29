Новини
Биатлонистките ни започнаха с девето място за Световната купа

29 Ноември, 2025 18:04 369 0

Франция взе победата в първия старт

Биатлонистките ни започнаха с девето място за Световната купа - 1
Снимка: БФ Биатлон/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Биатлонистките ни започнаха с девето място за Световната купа в Йостерзунд в първия старт за сезона. Щафетата ни на 4 х 6 километра при жените записа много добро представяне, предава БТА. Българките, които бяха в състав Валентина Димитрова (на снимката), Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова, показаха най-добрата стрелба от всички 21 щафети и използваха само три допълнителни патрона. Щафетата ни не завъртя нито една наказателна обиколка.

Това ни позволи да изправарим силните състави на Германия и Норвегия, които останаха на 11-о и 13-о място съответно.

Щафетата на България измина дистанцията от 24 километра за 1:14, 21 часа, което бе с 2:44.2 минути по-бавно от времето на победителките от Франция. Жан Ришар, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмоно приключиха с осем допълнителни патрона, нито една наказателна обиколка и време от 1:11, 17 часа.

Второто място остана за тима на Италия (Доротея Вирер, Микела Карара, Лиза Витоци, Хана Аухенталер), който завъртя една наказателна обиколка и използва девет допълнителни патрона. Италинаките финишираха на 13.8 секунди от Франция.

Място на почетната стълбичка намери и съставът на Чехия (Джесика Ислова, Луцие Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова), който също като Франция използва осем резервни патрона, но не въртя наказателна обиколка. Чехкините пристигнаха на 30.8 секунди от победителките. Швеция, Австрия и Финландия допълниха местата в топ 6.


