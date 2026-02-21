Новини
Лора Христова завърши на 14-о място в масовия старт в биатлона
  Тема: Зимни олимпийски игри

Лора Христова завърши на 14-о място в масовия старт в биатлона

21 Февруари, 2026 15:57 840 17

22-годишната Христова допусна две грешки при последната си стрелба и пропусна шанса да се бори за ново отличие

Лора Христова завърши на 14-о място в масовия старт в биатлона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Българката Лора Христова завърши на 14-о място в масовия старт в биатлона при жените на Олимпиадата в Милано-Кортина. Надпреварата премина при непрекъснат силен снеговалеж, предаде БТА.

22-годишната Христова, бронзова медалистка от индивидуалния старт на 15 километра и седма в преследването на 10 километра, допусна две грешки при последната си стрелба и пропусна шанса да се бори за ново отличие.

Другата родна националка в състезанието - 28-годишната Тодорова, четвърта от спринта на 7.5 километра, направи пет пропуска и се нареди 20-а. Двете българки стреляха без грешка от първия легнал, като група от 16 състезателки се движеше в рамките на 4-5 секунди до второто посещение на огневия рубеж.

Христова продължи с перфектната си стрелба и излезе осма на 10.7 секунди зад олимпийската шампионка в индивидуалния старт, със смесената щафета и с дамската щафета от Милано-Кортина 2026 Жулия Симон (Франция). Тодорова направи един пропуск и наказателна обиколка и падна на 17-ата позиция на 32.4 секунди зад лидерката.

Малко преди третото посещение на стрелбището Христова беше пета на 2.1 секунди, а Тодорова се изкачи на 14-ото място на 15.5 секунди. Лора Христова направи нова успешна стрелба и от прав и излезе трета на едва 3.7 секунди зад новата водачка Осеан Мишлон (Франция). Тодорова пък направи втори пропуск в състезанието и излезе 16-а на 43.8 секунди.

Христова влезе втора след Мишлон за последната стрелба от прав, но направи два пропуска, а французойката - един. Милена Тодорова пък сбърка три пъти. Така Тереза Воборникова от Чехия изненадващо поведе колоната, на 0.9 секунда пред шведката Ана Магнусон и на 4.9 пред Симон.

Христова излезе 12-а след двете си наказателни обиколки на 45.1 секунди, а Тодорова - 21-а на 1:44.6 минута. Мишлон в крайна сметка показа най-добро бягане по последната обиколка и финишира първа за 37:18.1 минути, на 6.6 секунди пред Симон и на 7.4 секунди пред третата Воборникова, която записа най-големия успех в кариерата си.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любопитен

    4 13 Отговор
    Явно чудо свърши и реалността взе своето...

    15:59 21.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    24 4 Отговор
    БРАВО!
    Предвид парите и условията за тренировки, огромните щабове и технологии, които другите имат, нашите момичета правят чудеса, за да са наравно с тях!

    Коментиран от #9

    16:00 21.02.2026

  • 3 Червената шапчица

    8 7 Отговор
    В неделя свършва Олимпиадата а в понеделник и вторник затварят летище София за удари срещу Иран.Търсете си скривалища.

    16:04 21.02.2026

  • 4 Браво Лора

    19 2 Отговор
    Страхотна е и и пожелавам много успехи в бъдеще.

    16:05 21.02.2026

  • 6 Пешо

    17 2 Отговор
    Чудесна Лора! Бяга отлично и стреля отлично до последната стрелба, когато напрежението я надви. Още малко опит и не след дълго ще е там където трябва - сред най-големите.

    16:10 21.02.2026

  • 7 Тюх

    14 0 Отговор
    При без грешка от последната стрелба Лорчето излизаше с аванс поне с 10-15 секунди пред втората.

    16:11 21.02.2026

  • 8 Опааа

    1 14 Отговор
    😂 Какво браво ве??? 14-то място. Затова няма да има успехи! Защото с фалшив патриотизъм не става. Трябва критика! Браво пишат тук “разбирачи”… 😂 14-то място! Провал! Срам!

    16:14 21.02.2026

  • 9 Опааа

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    😂 Какво браво ве??? 14-то място! Мало У мен ли си?

    Коментиран от #12

    16:16 21.02.2026

  • 10 Файърфлай

    2 1 Отговор
    Всяко зло-за добро.И така е добре -първа Олимпиада-медал ! Тя е само на 23 ! Бъдещото е на Лора ! Сега беше само закалката.Въпреки,напук на управленските нищожества !

    16:24 21.02.2026

  • 11 Опааа

    2 10 Отговор
    Прибирайте туристите! Ако трябва с правителствения самолет! Само по-бързо защото е голям срам и позор!

    16:24 21.02.2026

  • 12 Пецата

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Опааа":

    Кофти матриала може и по зле разбираш ли излагациата не е пълна 🤣

    16:46 21.02.2026

  • 14 Сатана Z

    0 4 Отговор
    Сухата статистика гласи,че Лора тръгна 6та и завърши....14та.
    След последната стрелба Меланин с 2 наказателни обиколки стана олимпийска шампионка колкото имаше и Лора.Двете влязоха на стрелбището с 4 сек.разлика.
    Стига сте я превъзнасяли.

    16:53 21.02.2026

  • 15 Ванк0-1

    1 0 Отговор
    Както изпуснаха,нолето в тениса в друг комерсиален спорт,бедните работа нямат,може и да има по някой добър резултат,но няма да и позволят да доминира за в бъдеще,така че за нашето положение резултатите са си супер.браво момичета и момчета българчета.

    16:54 21.02.2026

  • 16 Славия

    0 0 Отговор
    Чампион

    16:55 21.02.2026

