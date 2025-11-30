Спортът по ТВ в неделя (30 ноември)

06.35 Суперкарс, трето състезание в Аделаида МАХ Спорт 2

09.50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 2

09.55 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

10.30 Естетическа гимнастика, Световно първенство БНТ 3

10.50 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, мъже Евроспорт 2

11.05 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, жени Евроспорт 1

12.30 Славия – Добруджа Диема спорт

12.30 Естетическа гимнастика, Световно първенство БНТ 3

12.45 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, жени Евроспорт 1

13.30 Лече – Торино МАХ Спорт 3

13.50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

14.00 Кристъл Палас – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

14.00 Хибърниън – Селтик Ринг

14.00 Формула 2, Гран при на Катар Диема спорт 3

14.00 Волейбол, ЦСКА – Марица БНТ 3

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2

14.55 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, единична смесена щафета Евроспорт 1

15.00 Лудогорец – Ботев (Вр) Диема спорт

15.00 Реал Сосиедад – Виляреал МАХ Спорт 4

15.45 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, голяма шанца Евроспорт 1

16.00 Пиза – Интер МАХ Спорт 3

16.00 Телстар – Фейенорд Ринг

16.05 Уест Хем – Ливърпул Диема спорт 2

16.05 Астън Вила – Уулвърхемптън Нова спорт

17.15 Севиля – Бетис МАХ Спорт 4

17.30 Левски – Септември Диема спорт

17.35 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, щафета, смесена щафета Евроспорт 1

17.45 Твенте – Алкмаар Ринг

18.00 Волейбол, Лубе – Кунео МАХ Спорт 1

18.00 Формула 1, Гран при на Катар Диема спорт 3

18.30 Челси – Арсенал Диема спорт 2

18.30 Айнтрахт – Волфсбург Нова спорт

18.50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1

19.00 Аталанта – Фиорентина МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Монтана – Нефтохимик МАХ Спорт 2

19.30 Селта – Еспаньол МАХ Спорт 4

20.00 Спортинг – Ещрела Амадора Ринг

20.00 НФЛ, Каролина – Лос Анджелис МАХ Спорт 1

20.30 Фрайбург – Майнц Диема спорт 3

20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2

21.00 Панатинайкос – АЕК Нова спорт

21.45 Рома – Наполи МАХ Спорт 3

21.45 Лион – Нант Диема спорт 2

21.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1

22.00 Жирона – Реал МАХ Спорт 4

22.00 НБА, Юта – Хюстън Диема спорт

22.30 Порто – Ещорил Ринг

23.20 НФЛ, Питсбърг – Бъфало МАХ Спорт 2

00.00 НХЛ, Каролина – Калгари МАХ Спорт 1

