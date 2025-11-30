Манчестър Юнайтед направи обрат и спечели срещу Кристъл Палас с 2:1 в мач от Висшата лига. „Орлите“ поведоха в 36-ата минута чрез Жан-Филип Матета, който се разписа от дузпа, но след почивката „червените дяволи“ обърнаха развоя след попадения на Джошуа Зиркзее в 54-ата и Мейсън Маунт в 63-ата минута, предава gong.bg.
Така възпитаниците на Рубен Аморим спряха серията от три мача без успех, включително разочароващата загуба с 0:1 на „Олд Трафорд“ от Евертън. За Ман Юнайтед това бе първа победа над Кристал Палас от есента на 2023 година. насам. Като гост обаче „червените дяволи“ не бяха били съперника чак от 2020 година, като освен това столичани нямаха загубено домакинство чак от месец февруари.
Манчестър Юнайтед направи обрат срещу Кристъл Палас
30 Ноември, 2025 18:56 301 0
Така възпитаниците на Рубен Аморим спряха серията от три мача без успех
Манчестър Юнайтед направи обрат и спечели срещу Кристъл Палас с 2:1 в мач от Висшата лига. „Орлите“ поведоха в 36-ата минута чрез Жан-Филип Матета, който се разписа от дузпа, но след почивката „червените дяволи“ обърнаха развоя след попадения на Джошуа Зиркзее в 54-ата и Мейсън Маунт в 63-ата минута, предава gong.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА