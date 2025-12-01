Станимир Стоилов: Гьозтепе показа най-силната си игра като гост този сезон

Станимир Стоилов, наставникът на турския Гьозтепе, изрази задоволство от успеха на своя отбор с 2:1 над Анталияспор, като подчерта, че това са били най-добрите 65 минути, които тимът е изиграл като гост през настоящата кампания.

Въпреки трите точки, които изкачиха „жълто-червените“ на четвърта позиция с 26 пункта, българският специалист не спести забележките си относно някои аспекти от играта.

„Това беше изключително важна победа за нашите амбиции през сезона. Първото полувреме и началото на второто бяха наистина впечатляващи – доминирахме, контролирахме темпото и създавахме положения. И двата отбора реализираха голове след статични ситуации, което е показателно за значението на тези елементи във футбола. Обикновено се справяме добре в защита при подобни моменти, но този път допуснахме попадение – нещо, което не бива да се повтаря“, коментира Стоилов след последния съдийски сигнал.

Треньорът на Гьозтепе обърна внимание и на пропуснатите възможности в края на срещата: „Имахме няколко отлични контраатаки, но не успяхме да ги завършим по най-добрия начин. Трябва да работим върху взимането на правилни решения в заключителната фаза – кога да подадем, кога да стреляме. Анталияспор се опита да обърне развоя, но заслужено си тръгнахме с трите точки.“

Стоилов не пропусна да изрази недоволството си от състоянието на игрището: „Стадионът е чудесен, но теренът беше под всякаква критика – неравности, опасни участъци, които крият риск от контузии. Това не отговаря на стандартите на Суперлигата и трябва да се вземат мерки.“

След този успех Гьозтепе се готви за ново сериозно изпитание – на 7 декември тимът приема третия във временното класиране Трабзонспор в ключов сблъсък за челните позиции.