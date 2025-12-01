Новини
Спорт »
Световен футбол »
Станимир Стоилов: Гьозтепе показа най-силната си игра като гост този сезон

Станимир Стоилов: Гьозтепе показа най-силната си игра като гост този сезон

1 Декември, 2025 18:48 558 0

  • станимир стоилов-
  • гьозтепе-
  • анталияспор-
  • турска суперлига-
  • футбол-
  • победа-
  • анализ-
  • терен-
  • трабзонспор-
  • спортни новини

Българският треньор доволен от представянето срещу Анталияспор, но отправи критики към състоянието на терена

Станимир Стоилов: Гьозтепе показа най-силната си игра като гост този сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Станимир Стоилов, наставникът на турския Гьозтепе, изрази задоволство от успеха на своя отбор с 2:1 над Анталияспор, като подчерта, че това са били най-добрите 65 минути, които тимът е изиграл като гост през настоящата кампания.

Въпреки трите точки, които изкачиха „жълто-червените“ на четвърта позиция с 26 пункта, българският специалист не спести забележките си относно някои аспекти от играта.

„Това беше изключително важна победа за нашите амбиции през сезона. Първото полувреме и началото на второто бяха наистина впечатляващи – доминирахме, контролирахме темпото и създавахме положения. И двата отбора реализираха голове след статични ситуации, което е показателно за значението на тези елементи във футбола. Обикновено се справяме добре в защита при подобни моменти, но този път допуснахме попадение – нещо, което не бива да се повтаря“, коментира Стоилов след последния съдийски сигнал.

Треньорът на Гьозтепе обърна внимание и на пропуснатите възможности в края на срещата: „Имахме няколко отлични контраатаки, но не успяхме да ги завършим по най-добрия начин. Трябва да работим върху взимането на правилни решения в заключителната фаза – кога да подадем, кога да стреляме. Анталияспор се опита да обърне развоя, но заслужено си тръгнахме с трите точки.“

Стоилов не пропусна да изрази недоволството си от състоянието на игрището: „Стадионът е чудесен, но теренът беше под всякаква критика – неравности, опасни участъци, които крият риск от контузии. Това не отговаря на стандартите на Суперлигата и трябва да се вземат мерки.“

След този успех Гьозтепе се готви за ново сериозно изпитание – на 7 декември тимът приема третия във временното класиране Трабзонспор в ключов сблъсък за челните позиции.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ