Ботев Пловдив изрази недоволство от избора на съдия за предстоящия двубой с Арда

Ботев Пловдив изрази разочарование от назначението на Драгомир Драганов за главен съдия на предстоящия мач срещу Арда Кърджали. В клуба на "жълто-черните" цари недоволство, тъй като именно Драганов ръководи и първата среща между двата отбора през този сезон – двубой, белязан от множество спорни съдийски решения и разгорещени дискусии.

След въпросния мач на стадион "Христо Ботев", ръководството на пловдивчани публично изрази своите претенции към действията на Драганов, както и към намесата на ВАР съдията Васимир Ел-Хатиб. В официално изявление на клубния сайт се подчертава, че решенията на двамата арбитри са повлияли негативно на изхода от срещата. Особено напрежение предизвика ситуацията в 26-ата минута, когато Ел-Хатиб сигнализира на главния съдия за показване на червен картон – санкция, която според "канарчетата" е била напълно неоснователна.

"Съдийската комисия към БФС взе странно решение и назначи за главен съдия Драгомир Драганов, който бе рефер на двубоя между двата тима и през първия полусезон", се казва в публикация на пловдивския клуб.