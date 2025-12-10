Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив поиска отмяна на наказанието на Херо

Ботев Пловдив поиска отмяна на наказанието на Херо

10 Декември, 2025 12:59 600 1

  • димитър димитров - херо-
  • ботев пловдив-
  • бфс-
  • наказание

Димитър Димитров беше санкциониран с три мача

Ботев Пловдив поиска отмяна на наказанието на Херо - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив входира официално писмо до БФС във връзка с наложеното наказание на старши треньора Димитър Димитров. Херо беше санкциониран с три мача.

Ето какво гласи позицията на „жълто-черния“ клуб:

"Уважаеми дами и господа,

Във вчерашния ден старши треньорът на ПФК Ботев Пловдив – Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София.

Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал „Надежда“ показват, че поведението на служебните лица е описано като „коректно“ и „много добро“. Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.

Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София.

ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България".


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешник

    0 0 Отговор
    Абе Херо си е нервак На него все съдиите са му виновни

    14:13 10.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ