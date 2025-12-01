Ювентус остава без Душан Влахович заради тежка травма

Лоши новини разтърсиха лагера на Ювентус – голмайсторът Душан Влахович ще бъде далеч от футболните терени за период между два и три месеца. Причината е сериозно мускулно увреждане, което сръбският национал получи по време на последния мач на „бианконерите“.

Според официалното съобщение на клуба от Торино, медицинските прегледи са установили значително разкъсване на мускулно-сухожилната връзка в областта на левия аддуктор.

„Предстоят допълнителни изследвания, които ще определят най-подходящия лечебен подход за възстановяването на Влахович“, уточняват от Ювентус.

Наставникът на тима Лучано Спалети не скри разочарованието си на пресконференцията преди сблъсъка с Удинезе за Купата на Италия.

„Както казах и след мача – очаквам Душан да отсъства между два и три месеца. Това е сериозен удар за нас, но вярвам, че ще се върне още по-силен“, сподели Спалети пред медиите.

В социалните мрежи клубът изпрати окуражителни думи към своя нападател: „Върни се по-силен, Душан!“.