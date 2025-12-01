Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус остава без Душан Влахович заради тежка травма

Ювентус остава без Душан Влахович заради тежка травма

1 Декември, 2025 20:36 487 0

  • душан влахович-
  • ювентус-
  • контузия-
  • мускулна травма-
  • отсъствие-
  • серия а-
  • футбол-
  • спалети-
  • възстановяване-
  • новини от спорта

Сръбският нападател е аут до три месеца

Ювентус остава без Душан Влахович заради тежка травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоши новини разтърсиха лагера на Ювентус – голмайсторът Душан Влахович ще бъде далеч от футболните терени за период между два и три месеца. Причината е сериозно мускулно увреждане, което сръбският национал получи по време на последния мач на „бианконерите“.

Според официалното съобщение на клуба от Торино, медицинските прегледи са установили значително разкъсване на мускулно-сухожилната връзка в областта на левия аддуктор.

„Предстоят допълнителни изследвания, които ще определят най-подходящия лечебен подход за възстановяването на Влахович“, уточняват от Ювентус.

Наставникът на тима Лучано Спалети не скри разочарованието си на пресконференцията преди сблъсъка с Удинезе за Купата на Италия.

„Както казах и след мача – очаквам Душан да отсъства между два и три месеца. Това е сериозен удар за нас, но вярвам, че ще се върне още по-силен“, сподели Спалети пред медиите.

В социалните мрежи клубът изпрати окуражителни думи към своя нападател: „Върни се по-силен, Душан!“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ