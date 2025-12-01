Новини
Марк-Андре тер Стеген се завърна на терена, но бъдещето му в Барселона остава под въпрос

Марк-Андре тер Стеген се завърна на терена, но бъдещето му в Барселона остава под въпрос

1 Декември, 2025

Ситуацията около германския вратар остава динамична

Марк-Андре тер Стеген се завърна на терена, но бъдещето му в Барселона остава под въпрос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

След дълго отсъствие заради операция на гърба, германският страж Марк-Андре тер Стеген отново се появи на тренировъчните игрища на Барселона. Въпреки радостната новина за феновете на каталунския гранд, бъдещето на опитния вратар в клуба изглежда все по-несигурно, съобщават испанските спортни издания.

В първите си занимания след възстановяването, Тер Стеген тренира рамо до рамо с колегите си под рамката – Жоан Гарсия и Войчех Шчесни. Именно Гарсия, привлечен през лятото, бързо се утвърди като титулярен избор на наставника Ханзи Флик.

Младият испанец вече получи високи оценки за изявите си, а Флик не спести похвалите: „Жоан Гарсия разполага с изключителен потенциал и демонстрира стабилност както при спасяванията, така и в играта с крака. Той вдъхва увереност на целия отбор.“

На фона на финансовите трудности, които продължават да тормозят Барселона, слуховете за евентуална раздяла с Тер Стеген през зимния трансферен прозорец стават все по-настойчиви. Въпреки че германецът има договор до 2028 година, ръководството на „блаугранас“ обмисля продажбата му още през януари, за да облекчи бюджета.

За самия Тер Стеген евентуален трансфер може да се окаже ключов за бъдещето му в националния отбор на Германия. Селекционерът Юлиан Нагелсман вече даде да се разбере, че ще разчита на него за Световното първенство догодина само ако играе редовно на клубно ниво. В последните месеци мястото му под рамката на Бундестима бе заето от Оливер Бауман, а в германските медии се разгаря дебат дали легендарният Мануел Нойер не трябва да се завърне в националния тим, ако Тер Стеген остане извън състава за Мондиал 2026.


