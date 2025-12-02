Новини
Реал Мадрид и Барселона се прицелиха в германски национал

2 Декември, 2025 06:30 320 0

Скаути на "кралете" са гледали на живо Браун срещу Кьолн и Аталанта

Реал Мадрид и Барселона се прицелиха в германски национал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид проявява интерес към защитника на Айнтрахт Франкфурт Натаниел Браун, съобщава Флориан Плетенберг. 22-годишният ляв бек е в списъка на "белите" за лятна селекция.

Скаути на "кралете" са гледали на живо Браун срещу Кьолн и Аталанта.

Конкретен интерес към германския национал има и от Барселона, а от Манчестър Юнайтед следят ситуацията около него.

Айнтрахт оценява Браун на 60-70 млн. евро. Неговият договор е до лятото на 2030 година.

През този сезон Натаниел Браун има 18 мача във всички турнири. Той беше привлечен за едва 3 млн. евро от Нюрнберг.


