ФИФА ще представи програмата за Световното първенство 2026 с грандиозно световно излъчване

Международната футболна федерация (ФИФА) обяви, че ще разкрие обновения график на мачовете за Мондиал 2026 чрез специално глобално излъчване на живо от Вашингтон, САЩ. Събитието ще се състои в събота, само ден след дългоочаквания жребий, който ще определи разпределението на отборите в рекордните 12 групи по четири тима.

В рамките на това бляскаво шоу ще бъдат официално потвърдени стадионите и началните часове на всички 104 срещи от най-мащабното световно първенство досега.

Лично президентът на ФИФА Джани Инфантино ще води церемонията, като до него ще застанат легендарни бивши футболисти. Очаква се представители на всички 42 вече класирани отбора, както и на тимовете, които все още се борят за място на Мондиал 2026, да присъстват на събитието.

Въпреки това, от иранската футболна федерация обявиха, че ще бойкотират жребия, който ще се проведе в петък.

ФИФА подчертава, че разпределението на мачовете след жребия ще бъде съобразено с нуждите на играчите и феновете, като се търси максимално удобство и възможност за гледане на двубоите в различни часови зони по света.

Окончателният вариант на програмата ще бъде потвърден през март, след като последните шест квоти бъдат определени чрез плейофите.

Мондиал 2026 ще се разиграе в 16 емблематични града от три държави, а интересът към турнира вече е огромен – почти два милиона билета са намерили своите притежатели.

Турнирът ще събере 48 национални отбора и ще се проведе през юни и юли 2026 година на територията на САЩ, Канада и Мексико.