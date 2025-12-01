Фенове на Ница наритаха свои играчи - напрежението преди двубоя с Лудогорец расте

Атмосферата около френския тим Ница е нажежена до краен предел, след като поредната загуба – този път с 1:3 от Лориен – отприщи гнева на привържениците и доведе до безпрецедентни сцени на агресия.

В неделната вечер, когато играчите на Ница се завърнаха в клубната база, ги посрещнаха близо 400 разярени фенове, които не скриха разочарованието си от поредицата слаби резултати. Отборът се намира в свободно падане – четири поредни поражения в Лига 1 и незавидното десето място в класирането, а последният успех датира от края на октомври. В европейските турнири положението е още по-тревожно – Ница все още не познава вкуса на победата в груповата фаза.

Още на летището футболистите бяха предупредени за предстоящата буря, но реалността надмина и най-мрачните им очаквания. Част от феновете преминаха границата на словесните нападки и прибегнаха до физическа саморазправа – нападателите Жереми Бога и Терем Мофи станаха жертва на удари, ритници и дори бяха наплюти.

Спортният директор Флориан Морис също изпита гнева на тълпата, преди охраната да го изведе на сигурно място.

Един от най-крайните запалянковци дори нахлу в автобуса на отбора, настоявайки играчите да слязат и да дадат обяснения. Охранителите първоначално се опитаха да овладеят ситуацията с думи, но напрежението бързо ескалира и се наложи по-решителна намеса.

В опит да потуши конфликта, треньорът Франк Ез излезе пред феновете и призова за сплотеност: „Следващият мач срещу Анже е битка за оцеляване. Трябва да се борим като един и да покажем характер. Вярвам, че ще намерим сили да се изправим“, заяви той.

Към него се присъедини и Софиан Диоп, който не скри разочарованието си: „Срамно е как се представяме. Даваме всичко от себе си, но нещата не се получават. Загубихме от Лориен, който също се бори за оцеляване.“

С наближаването на ключовия сблъсък с Лудогорец в турнира Лига Европа, напрежението в лагера на Ница е осезаемо.

