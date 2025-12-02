Новини
Спорт »
Бг футбол »
Междинният 18-ти кръг в Първа лига започва днес

2 Декември, 2025 15:16 456 0

  • първа лига-
  • кръг-
  • цска -
  • локомотив пловдив -
  • добруджа добрич -
  • лудогорец-
  • славия-
  • левски

Две срещи ще се изиграят във вторник

Междинният 18-ти кръг в Първа лига започва днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 18 кръг:

2 декември, вторник, 15:30 ч
Монтана - Локомотив София

2 декември, вторник, 18:00 ч
Арда Кърджали - Ботев Пловдив

3 декември, сряда, 13:00 ч
Септември София - ЦСКА 1948

3 декември, сряда, 15:30 ч
Берое Стара Загора - Черно море

3 декември, сряда, 18:00 ч
ЦСКА - Локомотив Пловдив

4 декември, четвъртък, 13:00 ч
Добруджа Добрич - Лудогорец

4 декември, четвъртък, 15:30 ч
Ботев Враца - Спартак Варна

4 декември, четвъртък, 18:00 ч
Славия - Левски


