Междинният 18-ти кръг в Първа лига започва днес

Първа лига - 18 кръг:
2 декември, вторник, 15:30 ч
Монтана - Локомотив София
2 декември, вторник, 18:00 ч
Арда Кърджали - Ботев Пловдив
3 декември, сряда, 13:00 ч
Септември София - ЦСКА 1948
3 декември, сряда, 15:30 ч
Берое Стара Загора - Черно море
3 декември, сряда, 18:00 ч
ЦСКА - Локомотив Пловдив
4 декември, четвъртък, 13:00 ч
Добруджа Добрич - Лудогорец
4 декември, четвъртък, 15:30 ч
Ботев Враца - Спартак Варна
4 декември, четвъртък, 18:00 ч
Славия - Левски
