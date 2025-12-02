Междинният 18-ти кръг в Първа лига започва днес

Съседите в класирането Арда и Ботев Пловдив се изправят един срещу друг в Кърджали

Арда приема Ботев Пловдив във втората среща от програмата на междинния 18-и кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Арена Арда" в Кърджали ще старти ...