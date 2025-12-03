Гледат халф на Левски срещу Славия

Срещата между Славия и Левски в четвъртък ще бъде решаваща за доста играчи на двата тима.

Един от тях е Марин Петков. „Мач Телеграф“ информира, че той отново ще бъде наблюдават от Ракув.

Полският тим проявяваше сериозен интерес през лятото към него и дори се смяташе, че е постигната договорка между двата тима, но сделката в крайна сметка пропадна. Артур Платек обаче бе категоричен, че ще продължи да следи какво се случва с Марин Петков.

Срещата на стадион „Александър Шаламанов" ще бъде наблюдавана още от представители на тимове от Турция, Нидерландия и Италия.