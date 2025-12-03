Новини
Спорт »
Бг футбол »
Гледат халф на Левски срещу Славия

Гледат халф на Левски срещу Славия

3 Декември, 2025 11:29 458 0

  • славия-
  • левски-
  • марин петков-
  • ракув

Полският тим проявяваше сериозен интерес през лятото към него и дори се смяташе, че е постигната договорка между двата тима, но сделката в крайна сметка пропадна

Гледат халф на Левски срещу Славия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Срещата между Славия и Левски в четвъртък ще бъде решаваща за доста играчи на двата тима.

Един от тях е Марин Петков. „Мач Телеграф“ информира, че той отново ще бъде наблюдават от Ракув.

Полският тим проявяваше сериозен интерес през лятото към него и дори се смяташе, че е постигната договорка между двата тима, но сделката в крайна сметка пропадна. Артур Платек обаче бе категоричен, че ще продължи да следи какво се случва с Марин Петков.

Срещата на стадион „Александър Шаламанов" ще бъде наблюдавана още от представители на тимове от Турция, Нидерландия и Италия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ