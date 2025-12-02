Новини
Юноша на Левски с огромен рекорд във френското волейболно първенство

2 Декември, 2025 22:25 578 1

  • юноша-
  • левски-
  •  венислав антов -
  • рекорд -
  • историята-
  • волейбол-
  • туркоан -
  • шомон-
  • мач -
  • точки

Венислав Антов реализира впечатляващите 45 точки в един мач

Юноша на Левски с огромен рекорд във френското волейболно първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юношата на "Левски София" Венислав Антов записа нов рекорд в историята на френския волейбол.

При победата на неговия "Туркоан" като гост на "Шомон" в мач от 8-ия кръг, 21-годишният диагонал реализира феноменалните 45 точки.

Това е нов връх за местното първенство.

Досега рекордът по резултатност в една среща държеше нидерландецът Нимир Абдел-Азиз, който преди 8 г. реализира 42 точки за "Поатие".


  • 1 Анджо

    2 0 Отговор
    Тия плажен волейбол са играли.

    22:44 02.12.2025

