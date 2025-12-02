Юноша на Левски с огромен рекорд във френското волейболно първенство

Юношата на "Левски София" Венислав Антов записа нов рекорд в историята на френския волейбол.

При победата на неговия "Туркоан" като гост на "Шомон" в мач от 8-ия кръг, 21-годишният диагонал реализира феноменалните 45 точки.

Това е нов връх за местното първенство.

Досега рекордът по резултатност в една среща държеше нидерландецът Нимир Абдел-Азиз, който преди 8 г. реализира 42 точки за "Поатие".