Златан Ибрахимович ще пренесе олимпийския огън на Зимните игри в Милано през 2026 година

2 Декември, 2025 20:27 385 2

В списъка с избрани личности, които ще участват в престижната щафета, се нарежда и швейцарската футболна звезда Алиша Леман

Златан Ибрахимович ще пренесе олимпийския огън на Зимните игри в Милано през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният шведски нападател Златан Ибрахимович, познат с впечатляващата си кариера в грандовете Милан, Ювентус и Интер, ще има честта да бъде сред факлоносците на предстоящите Зимни олимпийски игри в Италия.

Организационният комитет официално обяви, че именно Ибрахимович ще пренесе символа на олимпийския дух по улиците на Милано и Кортина д'Ампецо.

В списъка с избрани личности, които ще участват в престижната щафета, се нарежда и швейцарската футболна звезда Алиша Леман. В момента тя защитава цветовете на женския отбор на италианския клуб Комо и е сред най-ярките имена в европейския футбол.

Златан, който продължава да живее и работи в Италия, остава тясно свързан с Милан, където след края на активната си кариера заема важна роля в клуба. Неговото участие като факлоносец е символ на връзката между спорта, традициите и вдъхновението, което олимпийските игри носят на милиони хора по света.

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина д'Ампецо ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

