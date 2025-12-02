Златан Ибрахимович ще пренесе олимпийския огън на Зимните игри в Милано през 2026 година

Легендарният шведски нападател Златан Ибрахимович, познат с впечатляващата си кариера в грандовете Милан, Ювентус и Интер, ще има честта да бъде сред факлоносците на предстоящите Зимни олимпийски игри в Италия.

Организационният комитет официално обяви, че именно Ибрахимович ще пренесе символа на олимпийския дух по улиците на Милано и Кортина д'Ампецо.

В списъка с избрани личности, които ще участват в престижната щафета, се нарежда и швейцарската футболна звезда Алиша Леман. В момента тя защитава цветовете на женския отбор на италианския клуб Комо и е сред най-ярките имена в европейския футбол.

Златан, който продължава да живее и работи в Италия, остава тясно свързан с Милан, където след края на активната си кариера заема важна роля в клуба. Неговото участие като факлоносец е символ на връзката между спорта, традициите и вдъхновението, което олимпийските игри носят на милиони хора по света.

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина д'Ампецо ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 година.