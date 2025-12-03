Новини
Милан получи предложение да привлече Серхио Рамос

3 Декември, 2025 08:59 337 0

Испанската легенда с опит да влезе в състава за Мондиал 2026

Милан получи предложение да привлече Серхио Рамос - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Серхио Рамос отново може да се озове на европейската сцена, съобщава журналистът Матео Морето, който е близък до Фабрицио Романо. 39-годишният защитник е взел решение да напусне Монтерей в началото на януари и е бил предложен на Милан от агенти и посредници, съобщават италианските източници.

Рамос прекара десет месеца в Мексико, където изигра 30 мача и вкара седем гола, което е впечатляващ резултат за бранител. Желанието му обаче е да получи шанс да бъде забелязан от националния отбор на Испания преди Световното първенство през 2026 г.
Завръщане в топ първенство би увеличило шансовете му, макар че към момента остава аутсайдер за селекцията.

Милан действително търси нов защитник, но според информацията на Морето „росонерите“ засега не разглеждат Рамос като реална опция. Клубът ще търси по-млади варианти, насочени към дългосрочна стабилност, въпреки че испанецът проявява готовност да премине в Серия А – лига, в която неведнъж е бил близо да заиграе.


