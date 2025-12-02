Голов спектакъл в Лондон: Манчестър Сити надви Фулъм в истински трилър с девет попадения

Манчестър Сити изтръгна драматичен успех с 5:4 срещу Фулъм, като гост, в мач от 14-ия кръг на английската Висша лига.

Ерлинг Холанд даде тон на головото шоу, разписвайки се в 17-ата минута след прецизен пас от Жереми Доку.

Малко по-късно, в 37-ата минута, Тиджани Райндерс удвои преднината на "гражданите", а този път асистенцията бе дело на самия Холанд.

Само миг преди почивката Фил Фодън направи резултата класически, но домакините не се предадоха – Емил Смит Роу върна едно попадение за Фулъм в добавеното време на първата част.

След паузата Манчестър Сити продължи да диктува темпото. Фодън реализира втория си гол в 48-ата минута, а автогол на Сандер Берге в 54-ата доведе резултата до 5:1 в полза на гостите.

Въпреки тежката ситуация, "котиджърс" не се отказаха и започнаха да наваксват. Алекс Иуоби намали изоставането в 57-ата минута, а резервата Самуел Чуквуезе се превърна в герой за лондончани, отбелязвайки два бързи гола в 72-ата и 78-ата минута.

Все пак Манчестър Сити удържа победата и си тръгна с трите точки от британската столица.

С този успех "небесносините" вече имат 28 точки и се доближават само на две от лидера Арсенал, който обаче има мач по-малко. Фулъм остава на 15-о място с 17 точки.







