Ромеро донесе точка на Тотнъм с феноменална задна ножица в добавеното време

Нюкасъл и Тотнъм направиха зрелищно 2:2 в отложения 14-и кръг на Висшата лига, като развръзката дойде в последните минути. „Свраките“ на два пъти повеждаха, но Кристиан Ромеро се превърна в герой за гостите, реализирайки и двата гола на своя отбор. Второто му попадение бе великолепна задна ножица в добавеното време, която донесе и точката на “шпорите”.

Срещата започна с по-добри ситуации за домакините. Още в 18-ата минута Гулиелмо Викарио трябваше да се намесва след опасен удар на Люис Майли, а малко по-късно Жоелинтон разтресе страничния стълб. Кудус отговори с мощен удар, минал на сантиметри над вратата на Нюкасъл.

След почивката Викарио отново показа класа, спасявайки удар на Харви Барнс. Но в 71-ата минута Нюкасъл успя да поведе: Гордън проби отляво и намери Волтемаде, който остави топката за Гимараеш. Бразилецът стреля прецизно от границата на наказателното поле – 1:0.

Реакцията на Тотнъм не закъсня. В 79-ата Ромеро изравни след удар с глава от центриране на Кудус. Малко след това домакините получиха дузпа след ВАР, а Гордън от бялата точка върна преднината на Нюкасъл.

В последните секунди драмата достигна връх. В петата минута на добавеното време Ромеро изпълни безупречна задна ножица и оформи крайното 2:2.

И двата тима имат по 19 точки, като Тотнъм е 11-и, а Нюкасъл – 13-и.