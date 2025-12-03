Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона с обрат срещу Атлетико Мадрид в Ла Лига

Барселона с обрат срещу Атлетико Мадрид в Ла Лига

3 Декември, 2025 00:11 565 0

  • барселона-
  • атлетико мадрид-
  • ла лига-
  • обрат-
  • дузпа-
  • камп ноу-
  • футбол-
  • класиране-
  • победа-
  • испанско първенство-
  • рафиня-
  • дани олмо-
  • феран торес

Каталунците записаха трета поредна победа над съперника във всички турнири

Барселона с обрат срещу Атлетико Мадрид в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач от междинния кръг на Ла Лига, Барселона надви Атлетико Мадрид с 3:1 след драматичен обрат на обновения стадион "Камп Ноу". Каталунците не само прекъснаха победната серия на "дюшекчиите", но и затвърдиха лидерската си позиция в испанското първенство.

Срещата започна с неприятности за гостите – още в 14-ата минута Джони Кардосо получи тежка травма и бе заменен от ветерана Коке. Въпреки това, Атлетико първи откри резултата в 19-ата минута, когато Алекс Баена се разписа след прецизен пас на Науел Молина.

Радостта на мадридчани обаче бе краткотрайна. Само седем минути по-късно Барса върна интригата – Рафиня реализира изравнителен гол след чудесна асистенция на Педри, с което върна увереността на домакините.

В 37-ата минута каталунците получиха златен шанс да поведат, но Роберт Левандовски пропусна дузпа, оставяйки напрежението във въздуха.

В началото на второто полувреме Атлетико понесе нов удар – голмайсторът Баена напусна терена контузен, а на негово място се появи Тиаго Алмада.

Барселона се възползва от ситуацията и в 65-ата минута Дани Олмо реализира за 2:1, обръщайки хода на мача в полза на домакините.

В добавеното време резервата Феран Торес сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 след асистенция на Алехандро Балде.

Така "блаугранас" записаха трета поредна победа над Атлетико във всички турнири и същевременно сложиха край на серията от седем последователни успеха на мадридчани.

След този триумф Барселона оглавява класирането с 37 точки в Ла Лига, докато Атлетико остава на четвърта позиция с 31 пункта.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ