Барселона с обрат срещу Атлетико Мадрид в Ла Лига

В мач от междинния кръг на Ла Лига, Барселона надви Атлетико Мадрид с 3:1 след драматичен обрат на обновения стадион "Камп Ноу". Каталунците не само прекъснаха победната серия на "дюшекчиите", но и затвърдиха лидерската си позиция в испанското първенство.

Срещата започна с неприятности за гостите – още в 14-ата минута Джони Кардосо получи тежка травма и бе заменен от ветерана Коке. Въпреки това, Атлетико първи откри резултата в 19-ата минута, когато Алекс Баена се разписа след прецизен пас на Науел Молина.

Радостта на мадридчани обаче бе краткотрайна. Само седем минути по-късно Барса върна интригата – Рафиня реализира изравнителен гол след чудесна асистенция на Педри, с което върна увереността на домакините.

В 37-ата минута каталунците получиха златен шанс да поведат, но Роберт Левандовски пропусна дузпа, оставяйки напрежението във въздуха.

В началото на второто полувреме Атлетико понесе нов удар – голмайсторът Баена напусна терена контузен, а на негово място се появи Тиаго Алмада.

Барселона се възползва от ситуацията и в 65-ата минута Дани Олмо реализира за 2:1, обръщайки хода на мача в полза на домакините.

В добавеното време резервата Феран Торес сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 след асистенция на Алехандро Балде.

Така "блаугранас" записаха трета поредна победа над Атлетико във всички турнири и същевременно сложиха край на серията от седем последователни успеха на мадридчани.

След този триумф Барселона оглавява класирането с 37 точки в Ла Лига, докато Атлетико остава на четвърта позиция с 31 пункта.







